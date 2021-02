Măști FFP3 false la Spitalul ”Victor Babeș”. Le picau filtrele, medicii erau puși în pericol. Director de spital: "Este crimă!"

Anchetatorii au efectuat zece percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș, infracţiunile vizate fiind înșelăciune și punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.

La percheziții au participat luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și specialiști ai Institutului Național de Criminalistică, dar și polițiști de la IPJ Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș.

În cauză sunt cercetate de polițiști mai multe persoane, acestea fiind bănuite că ar fi vândut unui spital măști de protecție care s-au dovedit periculoase pentru viaţa celor cărora le erau destinate.

"Faptele au legătură cu activitatea de comercializare către o unitate spitalicească, desemnată drept spital faza I pentru asistența pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, a unor măști de protecție ce poartă o marcă înregistrată cunoscută la nivel mondial, produse cu privire la care există indicii temeinice că sunt contrafăcute", spun anchetatorii.

Medicii au sesizat poliţia după ce au constatat că filtrele măştilor se dezlipesc

Conform acestora, șase persoane vor fi duse la audieri.

Unitatea sanitară unde au ajuns măştile este Spitalul "Victor Babeş" din Timişoara. Măştile au fost achiziţionate în noiembrie 2020, prin atribuire directă de la trei firme - două din Timişoara şi una din Bucureşti, care le-au cumpărat, la rândul lor, din Polonia.

Spitalul a achiziţionat aceste dispozitive cu 50 de lei bucata, prejudiciul înregistrat fiind de 120.000 euro.

Personalul medical a constatat că filtrele acestor măşti se dezlipeau şi, în consecinţă, au fost sesizate organele de urmărire penală.

Directorul Spitalului "Victor Babeş": Să ai 14.000 de măşti neconforme din 25.000 este crimă!

"Am descoperit un lot de peste 14.000 de bucăți, care nu erau conforme. De fapt, erau fake, am înștiințat imediat autoritățile și le-am retras de pe secții. Noi am sesizat organele competente și așteptăm să vedem ce putem să facem cu aceste loturi. Vorbim de măști FFP3, o anumită marcă, efectiv picau filtrele de la ele", declara în noiembrie 2020 Cristian Oancea, managerul Spitalului "Victor Babeș" din Timișoara, citat de presa locală.

Dacă medicii ar fi folosit aceste măşti, ei ar fi inhalat direct aerul contaminat.

"Din 25.000 de măști, să ai 14.000 de măști neconforme înseamnă crimă. Nu poți să pui oamenii să poarte măști neconforme, să intre în zona roșie cu aceste măști. Practic inhalezi prin ele tot aerul contaminat cu SARS-CoV2, nu poți să mai ai pretenția ca personalul medical să fie sănătos. Cine face acest gen de lucruri face o crimă la adresa personalului medical”, a completat managerul de la „Victor Babeș”.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal