Măsuri speciale în școlile bucureștene. ”Condițiile sunt asigurate și copiii pot începe școala în condiții normale”

Grădinițele, școlile și liceele din Sectorul 1 sunt pregătite pentru începerea anului școlar 2020/2021 în condiții de siguranță atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Pentru limitarea la maximum posibil a infectărilor cu noul coronavirus, toate unitățile de învățământ aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1 sunt dotate cu termoscannere și au culoare delimitate de intrare și ieșire.

Sectorul 1, pregătit perntru începerea anului școlar

De asemenea, Primăria Sectorului 1 a asigurat un stoc suficient de măști și dezinfectant pentru elevi și profesori și a luat măsuri pentru asigurarea distanțării băncilor în clase, susține primarul sectorului 1, Dan Tudorache.

Școlile din sectorul 1 sunt pregătite pentru începerea noului an școlar, conform noilor norme de siguranță sanitară: „Noi asigurăm tot ce dăm la școli, sunt din fonduri proprii. Guvernul sau inspectoratul nu ne-a dat absolut nimic. Condițiile sunt asigurate și copii pot începe școala în condiții normale. Avem acel plexiglass care separă băncile, elevii unul de altul, noi le vom asigura măști, avem acele substanțe dezinfectate, dezinfectăm după fiecare grup. După fiecare schimb dezinfectăm și băncile. Părinții să stea liniștiți”, a declarat Dan Tudorache.

Primăria sectorului 1 este pregătită pentru cazurile deosebite, în care elevii s-ar putea infecta cu noul coronavirus: „Noi am propus un regulament, l-am înmânat directorilor să-l discute în consilile de administrație și după caz să-l modifice pentru fiecare școală în parte. Nu am stat să aștept tot ce o să-mi dea Guvernul pentru că până acum nu am primit nimic și intrăm în criză de timp. La sectorul 1 avem și pentru cazurile deosebite, când sunt cazuri de Covid în școală și copii trebuie să stea acasă, suntem în proces de achiziție de tablete pentru profesori și elevi. Licitația este în curs, sperăm să o terminăm”.

Tudorache: Copiii pot începe școala în condiții normale