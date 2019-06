Măsurile extraordinare de securitate pentru vizita Papei. Echipe tactice și lunetiști, cu ochii în permanență pe Suveranul Pontif

Foto: www.facebook.com/Fortele Speciale Politia Romana

Vizita de trei zile a Papei Francisc în România a presupus adoptarea unor măsuri de securitate fără precedent de către Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul Român de Informaţii (SRI), Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP) şi de Ministerul Apărării Naţionale (MApN).



Purtătorul de cuvânt al SPP, Dana Belciug, a declarat, la finalul vizitei Suveranului Pontif, că evenimentul a reprezentat "cea mai complexă" misiune desfăşurată în acest an de serviciu.



"Vizita Papei în România este cea mai complexă misiune a SPP din acest an. Obiectivul nostru a fost atins: zero incidente, deci o misiune de succes. Ofiţerii de protecţie ai SPP, cei pe care i-aţi văzut în permanenţă lângă Papă şi papamobil, dar mai ales cei pe care nu i-aţi văzut, cei mai buni dintre cei mai buni, l-au protejat 24 de ore din 24 pe Sanctitatea Sa în România", a afirmat Belciug.



La rândul său, purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, a subliniat că, pe tot parcursul vizitei Sanctităţii Sale, SRI a avut "dispozitive tactice de lunetişti şi echipe de asalt pregătite pentru a răspunde eficient oricărei ameninţări".



"SRI a fost implicat cu efective şi mijloace pe componente de implicare a transportului aerian pentru delegaţia oficială, de asigurarea comunicaţiilor, măsuri de anti-interceptare şi cyber security, de control al bagajelor şi persoanelor în toate punctele de acces. De asemenea, SRI a asigurat controlul şi rezerva pirotehnică în oraşele pe care Papa le-a vizitat şi am avut dispozitive tactice de lunetişti şi echipe de asalt pregătite pentru a răspunde eficient oricărei ameninţări. Nu în ultimul rând, am avut o contribuţie eficientă pe culegerea şi analiza informaţiilor cu relevanţă pentru securitatea naţională", a precizat Marincea.



Transportul aerian al delegaţiei papale a fost asigurat cu aeronave MApN, care a desfăşurat şi misiuni de supraveghere aeriană pe tot parcursul vizitei Papei la Bucureşti, Şumuleu, Iaşi şi Blaj.



"MApN a participat cu efective şi mijloace pentru asigurarea securităţii spaţiului aerian, sprijinul intervenţiei antiteroriste, control tehnic pe traseele de deplasare, supraveghere aeriană şi terestră a zonelor adiacente în care s-au desfăşurat activităţi. Pe lângă acestea, MApN a participat cu aeronave pentru transportul aerian al delegaţiei papale şi personalului de însoţire, precum şi cu aeronave pregătite pentru evacuare medicală", a explicat locţiitorul pentru operaţii şi instrucţie al Statului Major al Apărării, general maior Vasile Toader.



La rândul lor, pe perioada vizitei Papei Francisc, structurile MAI au asigurat fluidizarea circulaţiei şi măsurile de protecţie a participanţilor la evenimente.



"Reuşita misiunii se datorează atât cooperării impecabile dintre structurile MAI, în special Poliţie, Jandarmerie, Poliţie de Frontieră şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi celelalte instituţii şi autorităţi implicate. Având în vedere numărul mare de participanţi la evenimentele organizate şi complexitatea acestora, MAI a avut ca principale misiuni asigurarea unui trafic fluent al pelerinilor, fluidizarea circulaţiei pe traseele de deplasare, asigurarea măsurilor de protecţie a participanţilor, precum şi asigurarea intervenţiei la cazurile medicale. Câteva sute de persoane care au participat la evenimentele prilejuite de vizita Papei Francisc în România au avut nevoie de asistenţă medicală de urgenţă", a afirmat Monica Dajbog.