Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN, premiat la Gala Premiilor Capital 2023

A avut loc gala premiilor Capital, în cadrul căreia s-au acordat premii celor mai performanti români din diverse domenii de activitate. Printre aceştia se numără şi colegul nostru Adrian Ursu, dar şi Nicolae Ciucă sau Alexandru Rafila.

Gala Premiilor Capital este dedicată recunoaşterii performanțelor personalităților și companiilor de elită din mediul de business autohton, eveniment care reunește anual numeroase personalități.

Adrian Ursu, realizatorul emsiunii Exces de putere şi România Inteligentă, a primit premiul pentru analiza coerentă a situaţiilor politice şi sociale.

"În primul rând, aş încerca să fiu coerent ca să nu dezonorez premiul pe care sunt foarte bucuros să îl primesc. Mulţumesc pentru el şi cumva aş vrea să îl dedic tuturor celor care mai supravieţuiesc. Mai supravieţuiesc mai ales în presa scrisă. Îl dedic tuturor colegilor mei de la cotidianul naţional Jurnalul, de la revista Income Magazine, de la Longevity, dar şi celor de la Capital, de la Evenimentul Istoric şi de la celelalte publicaţii care se încăpăţânează să mai foşnească pe o piaţă care e tot mai tăcută, dar care, de altfel, deplânge în mod ipocrit dispariţia câte unui titlu pentru că, vezi Doamne, pierdem cuvântul scris", a declarat Adrian Ursu.

Totodată, premiul pentru patriotism i-a fost acordat preşedintelui Senatului, Nicolae Ciucă.

"Mi-aş fi dorit să pot fi şi fizic alături de dumneavoastră. Referitor la premiu, eu îl consider un simbol al valorilor necesare tuturor şi nu neapărat o recunoaştere pentru activitatea mea din acest an. În mod evident, patriotismul nu are nevoie de recunoaştere publică, dar România are nevoie de revalorizarea ideii patriotice. Avem nevoie de mai multe voci care să vorbească despre ceea ce ne uneşte ca naţiune", a precizat Nicolae Ciucă, preşedintele PNL şi al Senatului.

În cadrul galei a fost premiat şi Damian Drăghici. Artistul a susţinut un scurt recital la nai.

Un moment special în cadrul Galei l-a constituit și lansarea Capital Top 300 Cei Mai Bogați Români, ediția 2023, un proiect de succes al revistei ce va putea fi achiziţionat începând de vineri, 15 decembrie.