CÂȘTIGĂTOR ULTIMUL TRIB. Cine a câștigat trofeul de la ULTIMUL TRIB

Mircea Zamfir este câștigătorul trofeului Ultimul Trib și al marelui premiu în valoare de 100.000 de euro, la capătul unei aventuri exotice de aproape două luni în Madagascar!



Mircea Zamfir și Sorin Brotnei au fost cei doi finaliști între care s-a dat lupta finală, seara trecută, la Antena 1, după ce în prima etapă a finalei cântărețul a reușit să îl elimine pe Silviu Geandră. "Nu știu nici eu cum am ajuns până aici, am descoperit calități pe care nu știam că le am. Abia în momentul acesta simt presiunea marelui premiu în valoare de 100.000 de euro, cu atât mai mult cu cât Mircea este un adversar de temut. Singurul minus pe care i-l văd lui este la jocul cu mingile, dar în rest la forță, la viteză, la îndemânare, a dovedit că este foarte bun", a spus Sorin despre adversarul, dar și prietenul său.



"Sorin nu excelează la nimic, dar este bun la toate, adică așa cum e mai rău pentru mine! Cine ajunge în această etapă, este clar foarte bun! O să mă rog să fiu la fel de stabil și de puternic. Oamenii pe care i-am cunoscut aici și prieteniile pe care le-am legat aici sunt mai prețioase decât orice!", a mărturisit și Mircea.



În ultima zi a lor în sat, Sorin și Mircea nu au plecat din mijlocul locuitorilor din tribul Sakalava fără să își ia la revedere și, mai ales, fără să le dăruiască tot ce au putut – de la sacii de dormit, la încălțămintea din picioare și hainele de pe ei. "Experiența din Madagascar este una pe care nu o voi uita niciodată, o s-o povestesc fiicei mele Ivana, pentru că s-a întâmplat în timp ce o așteptam pe ea, și o voi povesti nepoților mei", a spus emoționat Sorin.

Și chiar dacă și-au luat rămas bun, cei doi finaliști Ultimul Trib au avut parte de o surpriză imensă când au ajuns din nou pe plaja pe care s-a ținut și prima luptă din această competiție, pentru ultimul joc: tribul din Sakalava era acolo pentru a-i încuraja în finală! Mai mult, aceștia au primit și mesaje de susținere de la foștii concurenți.



Emoționați, cei doi finaliști au îndrăznit să se gândească și la ce ar putea face cu premiul cel mare. "Eu am venit aici pentru a aduce o voce, pentru copiii orfani, copiii cu probleme financiare. Eu mereu am visat că voi avea o casă pentru copiii care au nevoie", a spus Mircea. De cealaltă parte, Sorin, care urma să devină tată, a mărturisit că gândul său este la Ivana, fiica sa nenăscută. "Intențiile mele sunt mai puțin nobile decât ale lui Mircea, singurul lucru la care mă gândesc este să ușurez viața familiei mele. Dacă nu voi câștiga, voi fi la fel de fericit că am reușit să ajung atât de departe! Cu siguranță plec mai puternic din Madagascar!", a spus Sorin Brotnei.



Ultima cursă din Ultimul Trib a fost și cea mai lungă, dar, mai ales, cea mai grea de până acum și a combinat mai multe probe parcurse de cei doi până acum în Madagascar. Competiția a fost însă una foarte strânsă, iar Sorin și Mircea au mers umăr la umăr de la o probă la cealaltă. Pe final, anduranța lui Mircea a dat din nou roade, așa că a reușit să încheie primul cel mai lung traseu de până acum în Ultimul Trib! "Am simțit nervi, bucurie, eliberare, totul a explodat în mine, nu îmi venea să cred! Mi se luase o piatră de pe suflet! N-am avut încredere deloc în mine, dar am mers pas cu pas până am ajuns aici", a mărturisit Mircea Zamfir. În vârstă de 33 de ani, Mircea Zamfir este un sportiv ale cărui rezultate au făcut ca imnul României să fie intonat la Campionatele Europene de gimnastică. Mircea lucrează ca instructor de aerobic și, în plus, face parte din trupa Aeros, unde este acrobat din anul 2017. Visul său este să înființeze un ONG care să sprijine copiii din familiile nevoiașe, la fel ca cea din care el însuși a făcut parte.