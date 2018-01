Dan Negru, de 18 ani liderul incontestabil al spectacolelor de Revelion!

Peste 3.200.000 de români au urmărit Revelionul Starurilor 2018, la Antena 1.

Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat de Dan Negru pentru al 18-lea an consecutiv, a fost si in acest an lider incontestabil de audien ț ă pe toate segmentele de public.

Minutul de aur al Revelionului Starurilor 2018, de la ora 23.40, a adunat în fa ț a micilor ecrane 3.211.000 de romani din toata ț ara, Antena 1 înregistrând 18 puncte de rating ș i 35,8 cota de pia ț ă. De asemenea, minutul de la miezul nop ț ii a adunat în fa ț a micilor ecrane 2.352.000 de telespectatori, la nivelul publicului din toată ț ara.

"Mi-am luat majoratul in revelioane. De 18 ani lider de piata, an de an! De acum incepe viata, de la 18 ani! Multumesc!", spune Dan Negru.

La nivelul publicului din toata tara, Antena 1 a ob ț inut o audien ț ă de aproape opt ori mai mare fa ț ă de ProTv!

Cel de-al 18-lea program de Revelion prezentat consecutiv de Dan Negru, la Antena 1, în intervalul orar 22,15 – 02.00, a ob ț inut în acest an o audien ț ă de aproape opt ori mai mare fa ț ă de principalul competitor, Pro TV, la nivelul publicului din întreaga ț ară!

Astfel, Antena 1 a condus în topul audientelor la nivelul publicului din toată ț ara cu o medie de 12,8 puncte de rating ș i 27 cotă de pia ț ă, urmată de Romania TV, cu 5,8 puncte de rating ș i 12,2 cota de piata.

La nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 a ob ț inut o audien ț ă de peste sase ori mai mare fa ț ă de Pro TV



Antena 1, cu show-ul prezentat de Dan Negru, s-a situat pe primul loc ș i la nivelul publicului din mediul urban, cu 11 puncte de rating ș i 24,6 cotă de pia ț ă, la o distan ț ă apreciabilă de PRO TV, clasat abia pe locul opt, cu doar 1,7 puncte de rating ș i 3,8 cota de piata, după Romania TV, Kanal D, National TV, TVR1, Etno si Antena 3.

În minutul de aur, de la 23.37, Antena 1 ob ț inea un rating de 16 puncte ș i o cotă de pia ț ă de 33,8 procente.

La nivelul publicul comercial, Antena 1 a ob ț inut o audien ț ă de cinci ori mai mare fa ț ă de ProTv.



Antena 1 î ș i păstrează suprema ț ia ș i la nivelul publicului comercial din mediul urban, cu vârste cuprinse între 18 si 49 de ani, "Revelionul Starurilor - 2018" înregistrând pe acest segment de public 9,1 puncte de rating ș i 26,1 cotă de pia ț ă, cu mai bine de cinci ori mai mult fa ț ă de ProTv, clasat pe locul al cincilea, cu doar 1,7 puncte de rating ș i 4,8 procente din cota de pia ț ă.

În minutul de aur înregistrat pe acest segment de public, de la ora 23,41, Antena 1 a ob ț inut un rating de 13,1 puncte ș i o cotă de pia ț ă de 35,6 procente.

Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat pentru al 18-lea an consecutiv de Dan Negru, a adus în fa ț a telespectatorilor mă ș ti de basm, eroi de cinema ș i români celebri.

Astfel, la Revelionul Starurilor 2017, Florin Piersic a fost Bestia, din “Frumoasa ș i Bestia”, Alessandra Stoicescu l-a întruchipat pe Regele Nop ț ii din “Game of Thrones”, Helmut Duckadam a fost un Zombi, iar Lidia Buble s-a costumat într-un drăgăla ș Troll galben. Cătălin Botezatu a fost o impozantă Maimu ț ă din “Planeta Maimu ț elor”, Dinu Iancu Sălăjanu a devenit pentru câteva minute Optimus Prime din “Transformers”, pe când Ș erban Copo ț s-a transformat în Ariel din “Mica Sirenă”. Viorica din Clejani s-a ascuns într-un Little Pony, Nea Mărin Barbu a devenit pentru o seară pre ș edintele Statelor Unite, Donald Trump, în timp ce Adelina Pestri ț u a fost Zâna Măselu ț ă.

De asemenea, Mirela Vaida, Pepe, Adriana Trandafir, Rona Hartner, Andreea Bănică, Anda Adam, Anca Ț urca ș iu, Andrei Duban, Maria Cârneci, Matilda Pascal-Cojocări ț a, Nicoleta Voica, Amna, Cezar Ouatu, Constantin Enceanu, Dan Helciug, Ionu ț Iftimoaie, Răzvan Popescu, Fly Project, Daniela Gyorfi au urcat, la rândul lor, pe scena Revelionul Starurilor prezentat de Dan Negru.

Show-ul „Chef de râs”, cu Vasile Muraru si Valentina Fătu, care a dat startul petrecerii de Revelion, la Antena 1, difuzat în intervalul orar 20.00 – 22.15, a fost lider de audien ț ă la oraşe şi în toatã ţara. Minutul de maximă audien ț ă, de la ora 22.14, a adunat în fa ț a micilor ecrane 2.415.000 de telespectatori din toată ț ara.

La nivelul publicului din toatã ț ara, Antena 1 a înregistrat, în medie, 8,4 puncte de rating ș i 16,3 cota de pia ț ă, urmată de Pro TV, cu 6,7 puncte de rating si 13 cota de pia ț ă ș i de Kanal D, cu 5,9 puncte de rating ș i 11,3 cota de piata.

Antena 1 rămâne lider ș i la nivelul publicului de la ora ș e, cu 7,8 puncte de rating ș i 16,1 de procente din cota de pia ț ă, urmată de Pro TV, cu doar 6,9 puncte de rating ș i 14,3 cota de piata.

În noaptea de Revelion, Vasile Muraru ș i Valentina Fătu au adus în fa ț a telespectatorilor Antenei 1 o nouă edi ț ie a emisiunii “Chef de râs”, cu muzică ș i voie bună.

Momentele umoristice pe care le-au sus ț inut cei doi îndrăgi ț i actori ai Teatrului de Revistă “Constantin Tănase” au făcut ș i în acest an deliciul publicului. Alături de ei s-au aflat, de data aceasta, vedete precum Simona Gherghe, Rică Răducanu, Maria Dragomiroiu ș i Connect-R care, în cadrul scheciurilor, au interpretat diferite personaje.

Momentele muzicale i-au avut in prim plan pe Viorica ș i Ioni ț ă din Clejani, Taraful Cleante, Feli, Maria Dragomiroiu ș i Connect-R, iar Vlad Grigorescu ș i Comedy Zebra Show au adus pe scena de la "Chef de ris" numere speciale de magie ș i umor.

În ziua de 31 decembrie, telespectatorii au preferat programele pregătite de Antena 1. Astfel, Antena 1 a fost lider de audien ț ă pe parcursul î ntregii zile, atât la nivel urban, cât şi la nivel naţional. Astfel, la nivelul întregii zile, Antena 1 a înregistrat 4 puncte de rating ș i 13.5% cot ă de pia ț ă , î n timp ce Pro Tv a î nregistrat o audie ț ă medie de 3.8 puncte de rating ș i 12.7% cot ă de pia ț ă la nivelulul publicului din mediul urban.

Pe întregul public din România, Antena 1 se clasează tot pe primul loc în topul audien ț elor cu 4.6 puncte de rating ș i 14.2% cot ă de pia ț ă , î n timp ce Pro Tv ocup ă pozi ț ia secund ă cu 3.8 puncte de rating ș i 11.7% cot ă de pia ț ă .

Antena 1 a fost lider de audien ț ă î n prime-time , atât la nivel urban, cât şi la nivel naţional. Astfel, pe întreg publicul din mediul urban, Antena 1 înregistreazã o audien ț ă 7.5 puncte de rating ş i 15.7% cot ã de pia ţã , î n timp de ProTv ocup ã pozi ţ ia secund ã cu 6.9 puncte de rating ş i 14.4% cot ã de pia ţã .

Ierarhia se pãstreazã şi pe întregul public din România, când Antena 1 se clasează tot pe primul loc în topul audien ț elor cu 8.3 puncte de rating ș i 16.3% cot ă de pia ț ă , fiind urm ă rit ă î n medie de aproape 1.500.000 de telespectatori, î n timp ce Pro Tv ocup ă pozi ț ia secund ã , cu 6.9 puncte de rating ș i 13.5% cot ă de pia ț ă .

