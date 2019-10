Dana Chera, despre marea durere a actriței Tamara Buciuceanu Botez: „Simțea că pleacă și nu voia să plece lăsând în urmă atâta răutate”

Dana Chera a făcut o mărturisire emoționantă despre Tamara Buciuceanu Botez. Jurnalista Antena 3 a avut o relație specială cu marea actriță, recunoscând că au fost legate sufletește.

„Cred că oamenii aceștia colosali merită să vorbești despre ei lăsând la o parte emoțiile, toate grijile, lăsând la o parte furia aceasta care te încearcă pentru că oamenii buni pleacă, pur și simplu să vorbești despre ei. Amintirea îi ține vii, amintirea noastră, cuvintele noaste îi țin pe ei vii în continuare. Eu nu pot să am pretenția că am avut o relație specială, că am fost prietena doamnei Tamara Buciuceanu. În schimb, pot să spun că am avut onoarea ca dânsa să mă remarce într-un fel și să vrea să vorbească cu mine. La început am crezut că este o glumă, apoi mi-am dat seama că este o chestiune foarte serioasă și că se construieste între noi o relație între inimi, o relație de inimă. Ne auzeam în fiecare seară la telefon, în fiecare seară după Adevăruri Ascunse ne sunam și ne vorbeam și pentru mine a fost pur și simplu impresionant ca telefonul de sâmbătă seara să continue mult și după ce eu nu am mai făcut Adevăruri Ascunse. Dânsa mă suna sâmbătă seara, eu fiind în concediu, mă suna și îmi spunea: „Și acum este telefonul de sâmbătă seara. Și acum trebuie să vorbim despre emisiune, despre ce s-a vorbit în emisiune, despre lume, despre politică, despre oameni, despre grijile dânsei, despre marea-marea durere a Tamarei Buciuceanu, care a fost un om absolut special, absolut special construit în inimă”, a mărturisit Dana Chera.

„Marea durere a fost că pleacă. Simțea că pleacă și nu voia să plece și-mi spunea: „Regret că plec și las în urma mea atâta răutate”. Și se referea la lumea în care trăim, la țara în care trăim, la oamenii care conduc această țară, la unii colegi de breaslă ai dânsei, la unii colegi de breaslă ai mei, în general la lumea asta rea. „Cum să plec și să las în urma mea atâta lumea rea? Aș fi vrut să plec liniștită că după mine este o lume bună și că acești copii care cresc în lumea asta au o șansă să trăiască înconjurați de iubire și de pace. De pace sufletească”, a mai spus jurnalista Antena 3.