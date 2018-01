Dana Chera (fostă Grecu), mărturisiri: ”Sunt un pic mai tuflită. Când experiența de viață este una limitată este foarte ușor să judeci”

Dana Chera (fostă Grecu) a uimit pe toată lumea când a anunțat la Sinteza Zilei că și-a schimbat numele de familie. Astfel, ea mărturisit că acum se numește Dana Cherea. Prezentatoarea TV a divorțat și s-a recăsătorit, ocazie cu care vedeta a făcut mai multe precizări asupra tuturor momentelor prin care a trecut în această perioadă.

"Știți că avem o relație de sinceritate. Așa sper că o percepeți. Asta sunt și nu am cum să fiu altfel. Sunt un pic mai tuflită. N-am schimbat decât trei cuvinte cu Lidia Fecioru la machiaj. Când intră acolo, toată lumea este atentă la ce spune pentru că vine cu un plus de energie. Nu apucasem să vorbim prea mult. Ne-am adunat aici în platou și Lidia mi-a zis «Nu ai sclipire». Atât mi-a spus. Și i-am zis «Da, este foarte adevărat». S-au întâmplat foarte multe lucruri în viața mea. Am încercat să țin totul în frâu. Stând foarte mult așa, când lucrurile se mai relaxează, simți și tu nevoia să te relaxezi un pic. Relaxarea aceasta pare tufleală. Este un soi de oboseală, dar una neplăcută. Vreau să mă refer la observația Lidiei. Se uită și simte. Dincolo de capacitățile pe care le are, este dorința și curiozitatea de a vedea în celălalt mai mult decât vrea el să arate. Oamenii își pun tot felul de măști. Inteligența emoțională este despre a demasca, dar nu într-un mod violent", a spus Dana în emisiunea "Adevăruri ascunse".

"Este foarte important să înțelegeți. Atunci când trăiești o situație, vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Lumea se schimbă substanțial. Când experiența de viață este una limitată este foarte ușor să judeci. Un prieten mi-a zis că este foarte bine că trăiesc diferite lucruri. Eu i-am spus că parcă toate vin peste mine, vin toate așa parcă s-ar termina lumea și trebuie să le fac pe toate. El mi-a zis: «pentru a vorbi despre lucrurile pe care le tot spui, netrăindu-le nu ai cum să vorbești pentru că vorbești din cărți». Inteligența emoțională este peste ce scrie în cărți", a conchis Dana.