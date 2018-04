Dana Chera: Rănile din dragoste sunt greu de vindecat

Dana Chera a vorbit în emisiunea „Adevăruri Ascunse” despre suferința din dragoste. Realizatoarea emisiunii a povestit și o întâmplare adevărată.

„O tânără femeie află că are cancer, taie un sân, boala se duce la celălalt sân, taie și celălalt. Trec doi ani de suferință, are firță să treacă, pune proteză mamară. Se îndrăgostește, crede că este bărbatul vieții ei, bărbatul o cere în căsătrie, o invită la un hotel. Se întâmplă să stea împreună jumătate de an. După asta, apare o iubire a lui și căsnicia se distruge. A trecut peste tot, peste cancer, a trecut peste durerea de a vedea perspectiva sfârșitului, a găsit resurse. Dar resurse pentru a trece peste o inimă zdrobită este greu de trecut. Specialiștii spun că rănile din dragoste sunt greu de vindecat. Lumea caută soluții să scoată persoanele aflate în depresie din dragoste. Printre soluții: o listă cu lucrurile care te-au deranjat la acea persoană”, a povestit Dana Chera.