DDB România obține 2 trofee și 4 nominalizări la Festivalul Internațional Cannes Lions 2023, pentru campania socială #DeNetestat (#UnExaminable)

Agenția de creație DDB România, membră a The Group, a fost premiată cu două trofee – trofeul de Argint în categoria „Social & Influencer” și trofeul de Bronz în categoria „PR” – obținând, totodată, alte patru nominalizări la patru categorii importante din cadrul celei de-a 70 ediții a Festivalului Internațional de Creativitate Cannes Lions 2023.

DDB România a fost cea mai premiată agenție de creație din România la prestigiosul festival, care s-a desfășurat în perioada 19 – 23 iunie 2023, în renumitul orășel de pe riviera franceză.

Printre campaniile câștigătoare, anul acesta, la Cannes Lions s-a numărat și campania #DeNetestat (#UnExaminable) , o inițiativă de eliminare legislativă a testelor de virginitate, lansată la nivel național în iunie 2022, care a reușit să elimine, oficial în Romania, aceste certificate de virginitate, realizate la cererea persoanelor fizice, în urma unui ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției, publicat în mai 2023. #DeNestestat este o campanie semnată de agenția DDB România , realizată pro bono în parteneriat cu Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Împotriva Femeilor (VIF) .

În premieră, DDB România a câștigat două trofee la cea de-a 70-a ediție a Cannes Lions 2023: trofeul de Argint în categoria “Social & Influencer” și trofeul de Bronz în categoria „PR”.

Totodată, campania #DeNetestat a primit alte patru nominalizări (shortlists) la patru categorii importante din cadrul festivalului: „Social & Influencer”, „PR”, „Health & Wellness” și „Film”. Per total total, #DeNetestat a obținut șase distincții, dintre care două trofee și patru nominalizări.

“Câștigarea celor două trofee, în cadrul celui mai mare festival dedicat creativității, reprezintă o premieră pentru DDB România și o certificare a faptului că realizăm campanii cu ecou global, care au în centrul lor teme delicate și că reușim să generăm schimbare în societatea în care trăim”, a declarat Roxana Memetea, Managing Partner al DDB România.

Cele două trofee obținute la Cannes se adaugă portofoliului cu distincții al DDB România, care a câștigat per total, în ultimul an, opt premii internaționale, în cadrul mai multor festivaluri de specialitate (Eurobest, Cresta Awards, London International Awards, Effie Awards, D&AD Festival, The One Show), ca urmare a realizării campaniei sociale #DeNetestat.

“Interzicerea acestor teste, precum și rezultatele obținute la Cannes Lions, reprezintă lucruri de care ne mândrim și care au apărut în urma efortului nostru colectiv și a implicării noastre emoționale în această campanie”, menționează Roxana Niță, Executive Creative Director al DDB România.

La ediția din acest an a Cannes Lions, DDB Worldwide , rețeaua internațională la care DDB România este afiliată din 2012, a fost decernată, în premieră, “Rețeaua Anului 2023”. În acordarea acestui premiu au contribuit și trofeele, dar și nominalizările obținute de DDB România pentru campania #DeNetestat.

Cea de-a 70 ediție aniversară a festivalului internațional dedicat creativității – Cannes Lions 2023 – a fost una dintre cele mai mari ediții organizate până acum. În cadrul festivalului s-au înregistrat aproape 27.000 de înscrieri de campanii creative din peste 100 de țări. Doar 3% dintre înscrieri au fost declarate câștigătoare în cadrul cunoscutului festival.