Ela Crăciun face cea mai mare petrecere pentru băiețelul ei. Tort de 2 metri și intrare liberă!

Ela Crăciun pregătește o petrecere mai puțin obișnuită. Vedeta își aniversează băiețelul, pe Nicholas, care a împlinit recent un an, cu o petrecere la care a invitat și mămicile din comunitatea sa online, alături de copiii lor. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 9 noiembrie, ora 16, în Promenada Mall, astfel că intrarea va fi liberă. Acolo cei mici se vor putea juca alături de personaje de poveste, iar mămicile o vor putea întâlni personal pe Ela Crăciun și să descopere noua sa carte, „12 luni fără griji”, pe care vedeta o va lansa oficial atunci.

În plus, Ela a pregătit un tort imens, de doi metri înălțime, pe care îl va împărți cu toți invitații. Nicholas va fi și el prezent la eveniment, mai ales că micuțul este adorat de cei care îi urmăresc paginile de socializare ale mamei lui.

„Nicholas a împlinit de curând un anișor, însă am amânat petrecerea aniversară pentru începutul lunii noiembrie, pentru ca să îl sărbătorim într-un alt mod. Am pregătit un eveniment foarte frumos, sâmbăta aceasta, de la ora 16. Ne vom întâlni în Promenada Mall cu mămicile și copiii care ne urmăresc online și care ne-au spus de atâtea ori că vor să ne cunoască personal. Acolo le voi prezenta și noua mea carte, ‚12 luni fără griji’, pe care am scris-o despre primul an de maternitate cu Nicholas. Vor fi și vedete cunoscute alături de copiii lor, vom avea tombole cu premii, cadouri, dar și un tort imens, de doi metri, ca să ajungă pentru toți invitații. Abia aștept să îl sărbătorim pe Nicholas!”, declară Ela Crăciun.

Ela Crăciun va lansa, în data de 9 noiembrie, în Promenada Mall, cea de-a doua carte a sa, intitulată “12 luni fără griji”. Volumul, primul scris de un blogger din România pe această temă, oferă răspunsuri de la specialiști la 101 întrebări despre primul an de maternitate, venind în ajutorul viitorilor sau proaspeților părinți.

Cartea „12 luni fără griji” parcurge cele mai importante momente din primul an de maternitate, situații prin care trece aproape orice părinte și oferă răspunsuri la 101 întrebări, având la bază informațiile oferite de medici și specialiști din diverse domenii.

Cartea este structurată în 9 capitole

1. Cu bebe acasă

2. Somnul bebelușului

3. Cu bebe la doctor

4. Alăptarea

5. Diversificarea

6. La psiholog

7. Dezvoltarea bebelușului

8. Cu bebe în vacanță

9. Despre tine, mamă

Cartea „12 luni fără griji” va fi disponibilă pe www.elacraciun.ro și, în curând, în anumite magazine selectate.