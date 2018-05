EUROVISION 2018. Scandal după semifinala ratată. TVR acuză nereguli la vot

EUROVISION 2018 Televiziunea publică afirmă, într-un comunicat transmis AGERPRES, că au existat "probleme la sistemul de vot în ţările cu mari comunităţi de români" la Semifinala 2 a Eurovision 2018, show în urma căruia România a ratat calificarea în finala cântecului european.



"Deşi vocea Cristinei (Caramarcu - n.r.) a fost apreciată de jurnaliştii prezenţi la Altice Arena ca fiind cea mai bună voce feminină din concurs, iar prestaţia trupei a fost întâmpinată cu entuziasm încă de la prima repetiţie, rezultatul votului nu a fost de partea noastră", arată sursa citată.



Potrivit TVR, "pe parcursul celor 15 minute alocate sesiunii de vot, numeroşi români din străinătate au reclamat defecţiuni tehnice la sistemul telefonic".



"Mesajele, viralizate prin reţelele de socializare, veneau din ţări cu importante comunităţi de români, precum Germania sau Italia, unde problemele operatorilor de telefonie au grevat posibilitatea de a vota reprezentanţii noştri în concurs. Astfel, în Italia, trei dintre reţelele naţionale nu au funcţionat în acea seară, iar în Germania, abonaţii unuia dintre marii operatori de telefonie nu au putut trimite voturile", precizează TVR.



Artiştii de la trupa The Humans, reprezentanţii României, se declară dezamăgiţi de rezultat. "Am crezut în şansa noastră până la final şi am dat totul pentru România (...) Din păcate, rezultatul a fost altul decât cel la care ne aşteptam, dar rămânem cu bucuria că ne-am reprezentat ţara pe scena Eurovision", au declarat aceştia la aflarea rezultatului.



Totodată, artiştii români au mulţumit celor ce i-au susţinut. Potrivit TVR, înainte de semifinala de joi, reprezentanţii României au primit mesaje de susţinere din partea multor vedete autohtone, precum: Ştefan Bănică, Dan Bittman, Fuego, Iuliana Tudor, Marina Almăşan, Ilinca, Dan Teodorescu, Ovi, Paula Seling, Crina Mardare, Adrian Enache, Diana Dumitrescu, Cezar Ouatu, Mihai Rădulescu, Sonia Argint Ionescu, Adrian Sînă, Caitlyn, Gabriel Cotabiţă.



Finala Eurovision 2018 va fi transmisă în direct la TVR1, TVR HD, TVR Internaţional şi online, pe TVR+, sâmbată, începând cu ora 22,00.