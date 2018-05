Eurovision 2018. Anunțul trupei The Humans cu puțin timp înainte de semifinala Eurovision

Eurovision 2018. Reprezentanţii României la Eurovision, membrii trupei The Humans, vor celebra 100 de ani de la Marea Unire pe scena concursului, într-un mod "cu totul special", a anunţat solista trupei, Cristina Caramarcu.



Eurovision 2018. Potrivit unui comunicat al TVR transmis AGERPRES, The Humans au urcat vineri din nou pe scena Eurovision de la Altice Arena, Lisabona, la a doua sesiune de repetiţii pentru semifinala concursului.



Eurovision 2018. Artiştii s-au declarat mulţumiţi de îmbunătăţirile aduse show-ului lor pe scenă, realizate în urma discuţiilor pe care le-au avut cu organizatorii la prima repetiţie.



Eurovision 2018. "La 100 de ani de la Marea Unire, vom celebra Centenarul chiar pe scena Eurovision, într-un mod cu totul special. Nu vă spun mai multe acum, dar veţi afla joi, în direct, la TVR 1", a spus Cristina Caramarcu.



Eurovision 2018. Reprezentanţii României au participat, miercuri şi joi, la programul special pregătit de gazdele Eurovision 2018. Artiştii au făcut un tur al oraşului Lisabona, s-au fotografiat cu fanii şi au vizitat Mănăstirea Jeronimos. Ei s-au întâlnit, la Muzeul Naţional de Arheologie din Lisabona, cu ambasadorul României în Portugalia, Ioana Bivolaru. La invitaţia acesteia, The Humans au vizitat expoziţia "Aurul Antic. De la Marea Neagră la Oceanul Atlantic". Joi, delegaţia României şi cea a Danemarcei au vizitat Castelo de Sesimbra.



Eurovision 2018. Trupa The Humans va cânta în a doua semifinală a concursului Eurovision, pe 10 mai. Ca să meargă în etapa finală, trupa The Humans are nevoie de voturile românilor din străinătate, care vor conta în proporţie de 50%, restul fiind decizia juriului. Marea finală va avea loc două zile mai târziu, pe 12 mai.



Eurovision 2018. Sub sloganul "All aboard", Eurovision Song Contest 2018 aduce, pe scena din Lisabona, reprezentanţii celor 43 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina, Marea Britanie.



Eurovision 2018. Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.



Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.



Eurovision 2018. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).