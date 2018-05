Exatlon 20 mai 2018 – Lupta pentru marea finală

Exatlon 20 mai 2018. Mai sunt doar 3 zile până la marea finală Exatlon din 23 mai de la Kanal D, ce va fi tranmisă în direct. Catalin Cazacu, Vladimir Drăghia sunt singurii faimoși care au mai rămas în drumul spre marea finală.

Declarația Larisei după eliminare

„Ma bucur ca a ramas Vlad si nu stiu daca ar trebui sa zic dar ei tot vorbeau intre ei ca eu o sa raman pana in final, doar pentru ca sunt fata. Ma bucur ca s-a intamplat asa si nu au avut dreptate.

Ma bucur ca a ramas Vlad, merita sa ramana pana in finala. Eu, acum ca am ajuns aici, dupa ce am discutat, chiar cred ca asta a fost scopul, ca eu sa trec peste decesul tatalui meu si sa fac un prim pas pentru a ma schimba.”, a spus Larisa.

Despre emisiune

