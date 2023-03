Experţi, profesori universitari şi jurnalişti de top, workshop la SNSPA: "Rolul comunicării în masă în afacerile internaţionale"

Experţi din Statele Unite ale Americii, profesori universitari şi jurnalişti români de top au participat la un workshop organizat de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Principala temă de discutie: rolul comunicării în masă în afacerile internaţionale.

Întreaga lumea a aflat de cele mai importante evenimente globale prin intermediul televiziunilor şi al platformelor de social media.

Comunicarea cu masele este în prezent unul dintre cei mai importanţi factori în modelarea lumii aşa cum o ştim. Amploarea este la nivel global şi tocmai acesta este şi motivul pentru care profesinioştii trebuie să cunoască cele mai potrivite moduri prin care să se foloseasca de cuvinte astfel încât acestea să nu devină o armă.

"Discuţii precum cele organizate aici la SNSPA, astăzi, cu privire la provocările pe care le avem cu toţii, indiferent de zona în care suntem, că suntem jurnalişti, că sunt profesori, că sunt studenţi, viitori politicieni, sunt extrem de benefice", a declarat Sabina Iosub, Head of Programming Antena 3 CNN.

Este necesar să fim conştienţi că aceasta este o responsabilitate enormă, iar dacă o informaţie este parţial transmisă corect aceasta poate oricând să fie folosită cu alte scopuri.

Workshop-ul "The Role of Mass Communication in International Affairs" continua si astazi, iar printre cei mai de seamă invitaţi se numără corespondenţi şi prezentatori CNN, profesori universitari din Statele Unite ale Americii şi directori în cadru unor televiziuni de top.