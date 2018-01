Flavia, de la Neatza, lovită în trafic de o tânără! Ce făcea femeia la volan: ”Efectiv m-a bufnit râsul”

Flavia a fost a fost lovită în trafic de o tânără care se machia la volan.

”Eram intr- o intersectie in Bucuresti, era ora 6 si ceva seara si era ingrozitor de aglomerat. M-am uitat in oglinda la doamna din spate care se tot machia si ma uitam si zambeam si m-am speriat ca m-a lovit in spate, efectiv m-a bufnit rasul, a iesit din masina si a venit la mine disperata si i-am spus ca este ok, suntem femei… Nici nu m-am uitat ce mi s-a intamplat, atat de dragut mi s-a parut” a povestit Flavia la Antena 1.