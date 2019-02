George Stanca a murit. Ultima scrisoare a cunoscutului jurnalist. A fost scrisă cu patru zile înainte de a muri

foto: Click

George Stanca a murit. Pe 31 ianuarie, George Stanca publica în Click, ultima sa scrisoare. Îi era adresată lui Alexandru Mironov.

"Ești de departe cel mai cunoscut jurnalist de știință și tehnică de la noi. Te detașezi într-un unicat. Nu vreau să jignesc pe cei ce mai sunt în domeniu, pe presa scrisă, radio sau tv, dar notorietatea mata topește orice concurență. Cu toate că sunt nu prea în vârstă față de domnia ta, am senzația că am crescut cu știința pe care mi-ai dat-o personal. Te știu de la Radio, apoi de la TV, nu mai zic din revistele de popularizare a științei fie pentru cei mici, ca pe un atoateștiutor... Ai ocupat mai tot universul tinereții mele, până spre maturitate când am renunțat la tehnică și am optat pentru literatură.

Până atunci eram captat de tot ce făceai și te preocupa. Citeam scheme electronice, făceam aparate simple de radio, eu și cu un amic, fără să frecventez cercurile specializate de la Palatul Pionierilor... Inclusiv m-a pasionat și literatura SF. Am început cu Radu Nor, apoi Hobana am ajuns la Stanislav Lem.

Am văzut că după ’90 erai la fel de pasionat pentru SF. Erați ca o fostă sectă eliberată de prejudecăți legale, care exploda... Era o fierbere