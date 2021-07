Un judecător a respins cererea cântăreţei Britney Spears de a-l înlătura pe tatăl ei din rolul de co-tutore

Cererea de a-l suspenda pe James Spears odată cu desemnarea unei instituţii financiare ca unic tutore al averii a fost „respinsă fără prejudicii”, a decis o instanţă superioară din Los Angeles.

Avocatul cântăreței, Samuel Ingham, a cerut instanței să-l destituie pe Jamie Spears din funcția sa de administrare a proprietății de milioane de dolari.

Când a solicitat îndepărtarea lui Jamie Spears în noiembrie anul trecut, Ingham a spus că Spears, în vârstă de 39 de ani, se temea de tatăl ei, despre care spune că și-a controlat viața din 2008.

Cu toate acestea, documentele depuse la Los Angeles arată că judecătoarea Brenda Penny a refuzat cererea.

Spears a declarat unei instanțe la 23 iunie că tatăl ei a fost „abuziv” și că dorește ca acesta să nu mai aibă voie să fie co-tutorele averii ei, fără a fi nevoie de o evaluare medicală.

Ea a spus că a fost forțată să lucreze împotriva voinței sale și că tatăl ei i-a dat inderdicție de a încerca să facă un alt copil

Jamie Spears a depus marţi o solicitare pentru a fi anchetate acuzaţiile făcute de fiica lui şi a cerut judecătorului să pună capăt tutelei.

În cererea lui, Jamie Spears şi echipa sa au cerut curţii „să investigheze veridicitatea acuzaţiilor şi afirmaţiilor făcute de doamna Spears”, pe care el le-a negat vehement, spunând că nu are în vedere decât să apere interesele fiicei lui.

Tatăl ei a depus şi un răspuns în aceeaşi zi cu petiţia. El şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la Jodi Montgomery, care a fost desemnată tutore temporar pe probleme personale al lui Britney Spears în septembrie 2019.

Britney Spears, ale carei discuri au fost vandute in aproximativ 150 de milioane de copii, de la debutul din 2001, este unul dintre cei mai cunoscuti artisti pop din istorie.



Nascuta pe 2 decembrie 1981, in McComb (Mississippi), este cantareata, dansatoare si actrita.

Primele doua albume de studio ale ei, "Baby One More Time" (1999) si "Oops!... I Did It Again" (2000), au ajutat-o sa devina o vedeta a muzicii pop.

De atunci, Britney Spears a castigat numeroase trofee si distinctii, intre care un Grammy si doua trofee Emmy, a lansat in total 9 albume de studio, cel mai recent fiind "Glory", aparut in august 2016.

