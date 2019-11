Jurnalista făcea un control de rutină, când a primit o veste tulburătoare în direct, la TV: „A fost șocant și dificil să aflu asta!”

Foto:KFOR

Jurnalista făcea un control de rutină, pentru a avertiza femeile de importanța depistării cancerului la sân în timp util, când a primit o veste tulburătoare în direct, la TV.

I s-a spus că a fost depistată cu cancer.

Ali Meyer, 41 de ani, din Oklahoma, era foarte relaxată și fericită în timp ce arăta telespectatorilor care este procedura. Credea la rândul său că este doar un control de rutină.

Doar că pentru reporterul KFOR avea să urmeze cel mai greu moment al vieții. După doar câteva minute, i s-a spus în direct că are cancer. „M-am pregătit pentru un control de rutină, dar nu mă aşteptam la aşa ceva. Eram convinsă că nu vom descoperi nimic astăzi şi uite ce s-a întâmplat... Am cancer la sân și nu am o grămadă de răspunsuri. Voi face investigaţii pentru a vedea ce urmează. A fost şocant şi greu să aflu asta. Nu mi-am dorit să vă dau o astfel de veste într-un moment în care vorbeam despre conştientizarea femeilor în legătură cu cancerul la sân”, a povestit ea.

După mai multe teste, i s-a spus că trebuie să facă masectomie. A urmat apoi o operație de reconstrucție. Acum, Ali se recuperează și se pare că totul a mers ca la carte, scrie Metro.