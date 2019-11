Liberalii i-au pus gând rău șefei TVR, Doina Gradea

Preşedintele Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor, Gigel Ştirbu, a declarat miercuri, la finalul audierii preşedintelui-director general al SRTv, Doina Gradea, că nu va vota bugetul Televiziunii publice în cazul în care, la acel moment, ea va mai fi în această funcţie.



"Trebuie să fac şi eu un anunţ public: în situaţia în care dumneavoastră sunteţi la conducerea acestei instituţii atunci când această instituţie vine cu bugetul în faţa comisiei, eu vă anunţ de pe acum că nu voi vota bugetul pe care dumneavoastră îl solicitaţi, dacă veţi fi director general, şi voi face toate diligenţele pentru a convinge cât mai mulţi colegi de-ai mei pentru a nu vă vota acest buget", i-a transmis Ştirbu preşedintelui-director general al SRTv.



Doina Gradea a fost invitată miercuri la Comisia pentru cultură a Camerei pentru a vorbi de recentul Raport de audit financiar al Curţii de Conturi asupra contului anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 2018 la Societatea Română de Televiziune, precum şi despre decizia, în primă instanţă, a Tribunalului Bucureşti, care a catalogat drept abuzivă rezilierea contractului cu echipa emisiunii "Starea Naţiei" de către conducerea TVR.



În legătură cu raportul Curţii de Conturi, preşedintele-director general al SRTv a precizat, în cadrul comisiei, că a făcut contestaţii la raport.



"Nu este public acest document, pentru că această decizie urmează, după ce a ajuns la noi, să fie analizată de către noi, ceea ce s-a şi întâmplat, iar noi am transmis un răspuns, contestând majoritatea punctelor din această decizie, evident cu argumente legale, care au stat la baza luării unor decizii menţionate în acest raport", a spus ea.



Gradea a afirmat că TVR nu poate comunica, în prezent, pe marginea raportului. "Noi nu putem să spunem absolut nimic până nu vine răspunsul Curţii de Conturi, o instituţie pe care noi o respectăm, înţelegem rolul, peste care nu avem cum să trecem, iar deciziile dânşilor sunt literă de lege pentru orice instituţie publică care foloseşte bani publici", a evidenţiat ea.



În ceea ce priveşte procesul dintre TVR şi echipa emisiunii "Starea Naţiei", ea a subliniat că decizia în instanţă nu este una definitivă.



"Noi nu am încheiat contractul, pur şi simplu nu l-am reînnoit. Nu am încetat abuziv. Noi, în acest moment, nu am primit motivarea instanţei de judecată pe fond în care termenul de 'încetare abuzivă a contractului' să apară. Nu am primit încă motivarea. În momentul în care o vom primi, o vom analiza şi vom lua toate măsurile legale cuvenite, dar nu este ultima instanţă", a detaliat preşedintele-director general al SRTv.