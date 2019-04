Maria Coman, despre cele mai discutate subiecte din mediul online

Foto: Captură Antena 3

Maria Coman a prezentat care sunt cele mai discutate subiecte din mediul online. Evenimentul tragic de la Notre Dame a fost cel mai dezbătut subiect din această săptămână.

''De fiecare dată, mă uimeşte de cât de departe putem să mergem. Adică, ok, arde catedrala Notre Dame. Este cu siguranţă, un eveniment tragic. Nu are nicio legătură cu războaie, cu nimic. Arde o parte din istoria Europei pe care o ştim cu toţii şi pe care cu siguranţă am făcut-o la şcoală, cei mai mulţi dintre noi. Ei bine, nu. La noi au început. De ce plângem faptul că arde catedrala Notre Dame, dar nu scriem nimic despre faptul că un copil a murit pentru că a căzut într-o hazna. De ce se fac donaţii pentru catedrală. Mi-au plăcut foarte mult cei care ştiau foarte bine cum trebui să intervină pompierii. Cum, de unde până unde? Îţi dai seama că dărâmau tot. Asta a pornit de la Donald Trump să nu uităm. El a venit cu această idee genială, să aruncăm nişte tone de apă peste catedrală'', a spus Maria Coman.