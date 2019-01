Mihai Gâdea, dezvăluiri de ultimă oră

"Aseară, doamna Angela Nicolae a facut dezvăluiri despre execuția din dosarul Telepatia. Fostul judecător Stan Mustață, de la Curtea de Apel Bucuresti, decedat in închisoare in vara lui 2018, s-a destăinuit colegilor judecători ca nu poate sa il condamne pe fostul senator Dan Voiculescu in dosarul "Telepatia" întrucât acesta era nevinovat si nu existau probe care sa dovedescă vinovăția sa.

Potrivit Angelei Nicolae, informațiile privitoare la starea de tensiune si frământările prin care fostul judecător Stan Mustață a trecut in perioada in care judeca dosarul "Telepatia" i-au fost mărturisite de o judecătoare care se afla încarcerată la penitenciarul Targsor în aceeași perioada in care fosta sefa a Departamentului de Relatii Internationale din PICCJ era închisă pentru ca a trimis scrisori la Lumea Justitiei.

Într-un nou interviu, doamna Nicolae spune despre Laura Kovesi că nu are nicio şansă in functia de procuror-şef european. Angela Nicolae demască ne-profesionalismul fostei şefe DNA că nu e pregătită pentru această funcţie", a scris Mihai Gâdea pe Facebook.

