Antena 3 CNN › Actualitate › Media › Primul an de război | Săptămâna deciziilor finale se vede la Antena 3 CNN live din Varşovia şi Ucraina Primul an de război | Săptămâna deciziilor finale se vede la Antena 3 CNN live din Varşovia şi Ucraina

Primul an de război | Săptămâna deciziilor finale se vede la Antena 3 CNN live din Varşovia şi Ucraina

Un an de teroare şi de lacrimi, un an de relatări şi reportaje pe viaţă şi pe moarte. După un an de război, liderii NATO descind în Polonia. Joe Biden şi toţi şefii statelor din flancul estic iau marea decizie: pace fragilă sau război total?

Sursa foto: Antena 3 CNN