SCENA MISTERELOR, producţia Antenei 1, finalistã a celei de-a patra ediţii a concursului organizat de CEETV în cadrul Târgului de Televiziune NATPE din Budapesta

SCENA MISTERELOR. Formatul original Antena 1, produs de Dana Mladin şi prezentat de Dan Negru, Scena Misterelor, se numãrã printre cei trei finalişti ai celei de-a patra ediţii “PITCH & PLAY LIVE” din cadrul Târgului de Televiziune NATPE de la Budapesta, ce se va desfãşura între 24 şi 27 iunie la Budapesta.

SCENA MISTERELOR. Producţia Antenei 1 se aflã pe podium, alãturi de alte douã producţii de succes din Polonia şi Slovenia: Sanatorium of Love şi Kid Cooks. Pe 26 iunie, producãtorii emisiunilor vor avea ocazia sã îşi prezinte producţiile în faţa juriului, ce va decide care dintre cele trei formate va adjudeca primul loc.

SCENA MISTERELOR. Fiecare dintre formatele selectate în cadrul finalei concursului au fost evaluate pe baza a trei criterii: originalitatea formatului, flexibilitatea şi adaptabilitatea acestuia şi uşurinţa cu care acesta poate fi vândut pe piaţa internaţionalã.

SCENA MISTERELOR. “Am produs formate internaţionale importante, dar cea mai mare satisfacţie o am când vãd o idee originalã, la care am lucrat împreunã cu o mânã de oameni, cã prinde contur, devine format şi apoi se transformã într-un produs apreciat de telespectatori. Plasa de stele, Next Star, Revelioanele, Scena misterelor - sunt doar câteva exemple. Noi le-am creat pentru public, dar recunoaşterea internaţionalã într-un eveniment ca cel de la Budapesta, categoric ne bucurã enorm!”, a declarat producãtoarea formatului, Dana Mladin.

SCENA MISTERELOR. “Dacă prin anii 2000 deschideam drumul formatelor internaționale în televiziunea din România, acum vrem să arătăm că nici noi nu suntem mai prejos, iar “Scena Misterelor” e un bun exemplu de hit tv românesc. Deci, se poate!”, spunea Dan Negru, prezentatorul show-ului „Scena misterelor”, încã de la lansarea emisiunii.

SCENA MISTERELOR. La “Scena Misterelor”, două tabere formate din vedete luptã între ele pentru a ghici cine se ascunde în spatele unor măști. Miza este să strângă puncte care, la final de emisiune, se transformã în bani pentru o cauză umanitară. Măștile care apar pe scenã ascund în spatele lor celebrități diverse, de la cântăreți la politicieni, actori, sportivi și vedete de televiziune. Spectaculoasele măști în spatele cărora se ascund celebritățile sunt realizate de cãtre echipa de machiaj special coordonată de make-up artistul Andreea Rădulescu.