Selly, interviu exclusiv la Antena 3 CNN. Cum a făcut primul milion de dolari: "Nu am promis niciodată mai mult decât am făcut"

Selly, unul dintre cei mai cunoscuţi influenceri români, a povestit, la Antena 3 CNN, cum a făcut primul milion de dolari din YouTube.

Sursa foto: Facebook | Selly

Unul dintre cei mai cunoscuţi creatori de content din România, Selly, a vorbit, într-un interviu exclusiv acordat lui Radu Tudor la Antena 3 CNN, despre primii pași pe YouTube, cum a făcut primul milion de dolari și cum s-ar descurca dacă de mâine nu ar mai exista Internetul.

Deși a început prin a filma drumețiile cu familia, Selly s-a dezvoltat atât de mult încât a atins un miliard de vizualizări pe YouTube. Tânărul a aflat pentru prima dată de platforma YouTube de la profesoara de meditații cu care studia limba engleză. Ulterior a început o serie de filmulețe realizate în propria cameră.

"Nu am fost împins de la spate. Eram singur, îmi montam singur camera. Eram eu cu mine și nu simțeam presiunea de a avea niște ochi asupra mea", a declarat Selly.

Întrebat cum a făcut primul milion de dolari, Selly a mărturisit că banii s-au strâns de la marile companii care au început să colaboreze cu tinerii activi pe Internet, a căror putere de influență este mare.

"Din 2016 până în 2019 eu am avut o creștere explozivă. De la 500 de abonați în 2016, am ajuns în 2019 să am două milioane. În această perioadă am trecut de la etapa de a mă filma singur la a dezvolta o trupă, un concert, un brand. Cel mai mare contribuție la această creștere a fost dată de profesionalizarea modului în care eu îmi desfășor activitatea.

M-am făcut remarcat pentru că am fost foarte serios, foarte riguros și nu am promis niciodată mai mult decât am făcut. Lumea de pe această piață mă știe pe mine ca fiind un om foarte serios, transparent și sincer. Acesta a fost capitalul, ulterior am investit în firme, în propriile producții și acțiuni", a mai precizat Selly.

La momentul actual, Selly derulează un proiect dedicat tinerile care își caută calea spre o meserie. "La muncă" este o serie de filmulețe ce se pot găsi pe YouTube în care Selly îmbracă uniforma mai multor instituții pentru a le arăta tinerilor ce înseamnă să fii militar sau polițist.

În urma filmărilor despre cum este meseria de polițist sau militar, Selly recunoaște că nu ar putea face aceste meserii, ci că se vede doar în această zonă a producțiilor.