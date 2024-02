"E un sistem destul de fascinant!" | România, lăudată pe TikTok de Nadir, un celebru blogger de călătorii

Un portret desprins parcă dintr-un film SF a fost făcut României de un celebru blogger de călătorii care a ajuns recent la București.

Nadir Nibras (foto) este un creator de conținut cu o audiență masivă pe rețelele de socializare.

Originar din Bangladesh, unde s-a născut în 1991, a petrecut o perioadă în Statele Unite și a călătorit în jurul lumii timp de mai mulți ani.

"Am fost suficient de norocos să adun, cu filmele mele de călătorie, peste 4 milioane urmăritori pe rețelele de socializare și să-mi construiesc o echipă și o afacere care îmi permit să călătoresc în lume, full time, pentru a-mi documenta voiajele din care trăiesc", susține acest tânăr pe pagina sa, Nadir on the go.

În capitala Românei, tânărul a fost entuziasmat de mai multe aspecte, inclusiv de o călătorie cu tramvaiul.

"Pentru o secundă am crezut că ar putea fi de pe vremea comuniștilor. Nu este (...) dar partea bună este că poți intra și plăti cu cardul, așa că nu trebuie să iei un bilet sau să plătești cu bani gheață sau să treci prin toate problemele astea. E un fel de aparat unde trebuie să te duci și să introduci cardul de credit. E un sistem destul de fascinant. De fapt, nu am mai văzut așa ceva nicăieri altundeva până când am venit în Europa în această vară", relatează Nadir, citat de stiridiaspora.ro.

El laudă, la fel ca mulți alți străini, gastronomia locală în care, pe lângă sarmalele tradiționale, a inclus și omniprezenta șaormă, ignorând adevăratele origini ale acestui preparat.

Însă cea mai fascinantă relatare făcută pe TikTok despre România de acest blogger este cea în care Nadir explică ce crede el că s-a întâmplat cu țara noastră în cei 34 de ani de la evenimentele din Decembrie '89.

Blogger de călătorii: "Populația României a scăzut în cei 34 de ani de la câștigarea independenței, dar economia a crescut exploziv"

"Populația României s-a diminuat din zilele Revoluției, în cei 34 de ani de la câștigarea independenței (sic!), în parte pe seama celor care au plecat să muncească în alte țări și în parte din cauza scăderii natalității și a altor asemenea lucruri.

Corupția rămâne încă o problemă, mulți politicieni de vârf fiind implicați în scandaluri, în ultimii zece ani.

În pofida acestor lucruri, PIB-ul per capita a crescut de circa zece ori comparativ cu momentul Revoluției.

Deci, economia s-a dezvoltat exploziv iar oamenii și-au văzut țara transformându-se într-un stat prosper, cu un viitor promițător. Sunt mai multe motive pentru care s-a întâmplat acest boom economic.

Blogger de călătorii: "Guvernul român a investit masiv în Educație, iar țara are cel mai mare număr de specialiști IT pe cap de locuitor din Europa"

Primul motiv ține de sectorul IT. Guvernul român a investit masiv în educație după revoluție, și în special în educația IT, ceea ce a făcut ca România să aibă cel mai mare număr de specialiști autorizați IT pe cap de locuitor din întreaga Europă.

Ultima dată când am ieșit în oraș, mulți oameni pe care i-am întâlnit în cluburi de fițe mi-au spus că lucrează în sectorul IT pentru companii occidentale.

Deci, companiile occidentale recrutează de aici, pentru că e mai ieftin decât să recruteze din Statele Unite. E o situație din care toată lumea are de câștigat, pentru că românii primesc salarii mai mari decât dacă ar lucra pentru o companie românească", a punctat Nadir Nibras.

El reușește să sesizeze în mod corect, totuși, că unul din factorii pentru care România s-a dezvoltat în post-comunism a fost aderarea la Uniunea Europeană.

Blogger de călătorii, pe TikTok: "Miraculoasa revenire economică a României...."

"Un al doilea motiv pentru care România s-a descurcat atât de bine ține de așezarea sa.

Vă amintiți cum România a fost 'prigonită' (termenul original, screwed over, este licențios, n.r.) de toți vecinii săi, fiind plasată în mijlocul marilor puteri. Această așezare și-a arătat, până la urmă, roadele, pentru că țara se află în mijlocul marilor economii estice și din vestul Europei și a devenit un mare nod pentru comerțul transnațional.

Iar un alt factor care a ajutat, poate, România mai mult decât orice a fost aderarea la Uniunea Europeană, în 2007, ceea ce i-a facilitat accesul la o piață cu 450 de milioane de consumatori.

Asta a impulsionat industria manufacturieră locală să devină competitivă iar fondurile europene i-au înlesnit îmbunătățirea infrastructurii, educației și celorlalte lucruri necesare pentru a deveni o țară dezvoltată. De asemenea, ca membru UE, România a devenit o țintă pentru investitorii străini, ceea ce a dus la creștere economică", a remarcat Nadir Nibras.

Comentarii la relatarea blogger-ului Nadir: "Educația a fost neglijată, prietene" și "Ești sigură că vorbești de România?"

Intitulat "Miraculoasa revenire economică a României", clipul care conține această poveste a provocat și reacțiile unor internauți locali.

"Peste 12 milioane de oameni lucrează în afara țării", îi scrie într-un comentariu o utilizatoare care semnează Diana Maria.

Ultilzatorul "Celika"(@lutzu_mutzu) se mulțumește să-și exprime consternarea printr-o serie de semne de întrebare.

Iar Valentin Alexandru (@valentinalexandr15) îi răspunde astfel lui Nadir la afirmația că "Guvernul a investit în educație și IT": "E vorba de ridicarea taxelor de pe sectorul IT. Educația a fost neglijată, prietene".

Concluzia pare să-i aparține lui AlyDenis10(@alydenis11), care îi transmite bloggerului: "Ești sigur că te referi la România?"