Ziua 5 | Orașul Faptelor Bune 2023. România, fă Rai din ce dai!

Ziua a 5-a în Orașul Faptelor Bune. Continuăm să scriem cea mai frumoasă poveste de Crăciun. Alături de voi, aducem un strop de bucurie și speranță oamenilor aflați în nevoie.

Prima poveste vine de la Florina, mămica unui copil de 13 ani cu autism și epilepsie:

“Sunt mămică de copil, în vârstă de13 ani, cu autism și epilepsie rezistentăl a tratament. Ducem lupta asta de multi ani! Am făcut eforturi mari să rezistăm, dar încă mai putem. Eu sunt fosta învățătoare, am renunțat la catedră când ne-am diagnosticat copilul, iar acum lucrez cu copiii speciali ca și al meu. Cât eu sunt la ceilalți copii(10ore pe zi), soțul meu sta cu băiatul nostru, merge cu el la toate terapiile și sunt cei mai buni prieteni! Ce-mi doresc eu de la voi? Vreau sa îl sunați pe soțul meu și să îi spuneți cât este de minunat, deși eu i-o spun în fiecare zi. El este omul bun la toate, gătește, spala, calcă, face curat, iar datorita lui, băiețelul nostru are progrese, mici, dar sunt. Deși multi tătici își părăsesc soțiile atunci când au o astfel de încercare, el a rămas cu noi și lângă noi!”.

Deși are nevoie de bani pentru a efectua terapiile copilului ei, Florina a cerut un „cadou” care nu costă nimic: să-și arate public dragostea și recunoștința pentru soțul ei. Florina și Vio și-au declarat dragostea în direct, ca toată lumea să știe cât de mult se iubesc și că sunt împreună la bine și la greu. Povestea lor de dragoste a dezghețat sufletele oamenilor din Orașul Faptelor Bune. Mai mult decât atât, s-au strâns aproximativ 9000 de euro pentru terapiile copilului pe un an de zile.

Și tu o poți ajuta pe Florina cu o donație în contul:

Titular: Răducu Florina

IBAN: RO57RNCB0128098393120001

Banca: BCR

Mergem în vizită acasă la Lupu ‘Orădean, un om crescut la casa de copii, neiubit de nimeni, dar care a învățat să iubească oamenii și să se descurce singur în viață. Dacă ești din Oradea, atunci ai aflat cu siguranță povestea lui Lupu' Orădean. Acest om strânge bani de la toată lumea și îi pune în urna pentru Maria aflată în fața casei Radio ZU.

După ce ne-a arătat „palatul” lui, Lupu' a venit în vizită pe la noi, în casa Radio ZU. L-am primit cu un ceai și o masă caldă, i-am dat haine noi și chiar i-am oferit șansa de a face un duș fierbinte. Lupu', nuestra casa es su' casa!

Continuăm să luptăm pentru Alexandra, o fată de 11 ani care s-a născut fără urechi și care are nevoie de ajutorul nostru pentru a putea auzi. Suma de care are nevoie pentru operațiile de reconstrucție a întregului aparat auditiv este de 210.000 de dolari. Aceasta este povestea pentru care am reușit să strângem 50.000 de Euro. Suntem mulțumiți și fericiți. Misiune îndeplinită!

Titular: Mărie Ana Argentina

IBAN: RO44CECEB00008RON2010337

Continuăm lanțul de fapte bune pentru Maria. Dacă te afli în Oradea, poți face o donație la urna deschisă pentru Maria în fața casei Radio ZU, sau poți dona în conturile Fundației Mereu Aproape:

Pentru LEI: RO85 BRDE 450S V075 5854 4500

Pentru EURO: RO31 BRDE 450S V237 6153 4500

SWIFT: BRDEROBU



Când faci transferul bancar e IMPORTANT să menționezi „PENTRU MARIA”.

Popescu și Adi Mihăilă au preluat microfoanele și dau glas poveștii lui David, un băiat care a fost electrocutat pe un vagon din gara Murfatlar. David are arsuri pe 80% din suprafața corpului și organele interne afectate, dar a supraviețuit când nimeni nu îi mai dădea nici o șansă la viață. A suferit câteva intervenții chirurgicale și urmează să fie externat. David are nevoie de două costume speciale pentru arși, prețul unui costum fiind de 4000 de euro. „Îngerii” din Orașul Faptelor Bune au „lucrat” și au strâns 8263 de Euro, banii necesari pentru achiziționarea celor două costume.

Vă mulțumim!

Următoarea poveste este a Ilincăi, o fată de 10 ani care își dorește să petreacă mai mult timp cu mama ei. Dar mama ei e o eroină, are doup job-uri care îi ocupă tot timpul.

Acestea sunt cuvintele pe care ni le-a adresat Ilinca:

Am 10 ani. Mami are două locuri de muncă. Plecăm amândouă la 7:20 și ea mai vine noaptea la 23. Face asta ca să plătească o casă în care locuim. Odată cu venirea mea pe lume mami a divorțat. Tati de la curte mă iubește in felul lui. Mă ia în vizită când poate. Tati de la bloc mă iubește maxim! Nu-mi lipsește nimic. Ei fac tot ce pot să fie bine...dar timpul cu mami este aproape deloc. Când este la muncă eu stau cu mamaie, care s-a îmbolnăvit de cancer, cu Nana, care a făcut și ea un infart și nu prea este bine și cu tati când are liber de la serviciu. Nu știu cu ce pot fi ajutată, dar am simțit să vă spun povestea! Sunt foarte, foarte emotivă! Sărbători fericite și multă sănătate tuturor! Vă ascult cu drag!

Mama Ilincăi are nevoie de un job care să-i ofere un program astfel încât să poată petrece mai mult timp cu fiica ei. Ce au făcut cetățenii din Orașul Faptelor Bune? I-au oferit un nou job acestei mame și au strâns banii necesari pentru a achita ratele pe o perioadă de un an de zile. De-acum, mama și fiica se vor bucura mai des una de cealaltă. Poveste împlinită!

Și tu o poți ajuta pe mama Ilincăi cu o donație aici:

IBAN: RO70INGB0000999902076227

Titular cont: Corina Teodorescu

Banca: INGB CENTRALA

Moneda: RON

Cod SWIFT/BIC: INGBROBU

Vă mulțumim!

Următoarea poveste este a Danielei, o tânără de 25 de ani, studentă în anul I la Facultatea de Litere, dar țelul ei este să ajungă medic pediatru. Daniela s-a născut cu tetrapareză spastică și hidrocefalie, motiv pentru care a fost abandonată la naștere. „Am luptat pentru a avea un viitor strălucit și dorința mea este de a deveni medic pediatru, dar acest lucru îmi este împiedicat de dizabilitatea mea”, ne-a transmis Daniela.

Pentru ca visul ei să devină realitate, Daniela are nevoie de 120.000 de Euro pentru a efectua operația și îi va da șansa unei cariere de succes. Misiunea noastră este să strângem 50.000 de Euro. Această sumă a fost strânsă ăn doar o oră și jumătate. Prin puterea lui „Împreună”, i-am dat speranța Danielei că va putea merge și își va putea împlini visul: să devină medic pediatru.

Și tu o poți ajuta pe Daniela printr-o donație aici:

O poți ajuta pe Daniela cu o donație în unul din conturile Asociației Save Our Souls (S.O.S):



IBAN RON: RO67BTRLRONCRT0623917001

IBAN EURO: RO17BTRLEURCRT0623917001

Cod BIC/SWIFT: BTRLRO22



Atunci când faci transferul e important să menționezi „Donație Prangate”

Vă mulțumim!