Dr. Adrian Marinescu explică de ce femeile păstrează mai mulţi anticorpi decât bărbaţii

Femeile păstrează mai mulţi anticorpi decât bărbații, arată un studiu efectuat la noi în țară de un lanț de clinici private.

Procentul persoanelor care s-au infectat cu SARS-COV-2 în primele șase luni de la vaccinare este de sub 2% din eșantionul total. Cele mai multe sunt persoane cu vârsta de peste 40 de ani, care la o săptămână sau până la 15 zile de la rapel nu depășeau valori ale titlului de anticorpi mai mari de 300.

Medicul Adrian Marinescu, director medical al Institutului de Boli Infecțioase de la "Matei Balș" a explicat aceste date.

„Femeile oricum trăiesc mai mult decât noi (nr. bărbații) și este un lucru dovedit. Sunt niște date, este adevărat că ele trebuie verificate și pot fi mai multe ipoteze.

De ce femeile păstrează mai mulţi anticorpi decât bărbații

Este partea hormonală și se spune că hormonii estrogeni ar avea un rol în menținerea nivelului de anticorpi pentru o perioadă mai lungă de timp. Şi mai e un adevăr: femeile sunt mai puțin bolnave decât bărbații.

Vorbim de afecțiunile cronice, vorbim de stilul de viață. Statistic vorbind, bărbații sunt cei care au mai multe lucruri în spate și motivul pentru care fac mai des forme severe decât femeile", a spus medicul Adrian Marinescu.

Întrebat ce spun pacienţii care ajung la Institutul de boli Infecţioase "Matei Balş" despre felul cum s-au infectat după vaccinare, medicul Adrian Marinescu a precizat că cei mai mulţi pacienți infectați după vaccinare au făcut forme ușoare pe care le-au putut trata acasă după o evaluare făcută prin medicul de familie.

„Cei mai mulți (nr. pacienți) sunt nevaccinați. Este adevărat că se infectează și după schema completă de vaccinare dar aici este interesant. Ajung destul de puțin pentru că cei vaccinați având forme ușoare, în general le rezolvă acasă, probabil că o evaluare făcută prin medicul de familie", a precizat medicul Adrian Marinescu la Antena 3.

Medicul Adrian Marinescu, soluții în valul patru de infectări cu COVID-19

„Există un ordin de ministru care spune clar: orice spital trebuie să vină cu un dublu circuit. Într-o situație grea, cum e cea de acum, 30% dintre locuri trebuie să fie pentru pacienți cu SARS-CoV-2. Dacă în toate spitalele s-ar face această evaluare, situația ar arata altfel.

l doilea aspect: testăm mai mult. Oamenii își pot face teste și acasă. Problema pe care o avem este că în momentul în care ai un diagnostic, acea persoană ar trebui evaluată. Că începe cu medicul de familie sau continuă cu spitalul, ar trebui să o facă în timp real.

Vorbim foarte des de paturile de Terapie Intensivă. Important e să nu am un pacient critic care să ajungă în punctul în care are complicații. Ar trebui să intervin înainte, și acest lucru îl pot face dacă îl evaluez rapid, din momentul diagnosticului. Și am nevoie de spitale pentru a o face.

„Protecția populației se va obține în două moduri: cei care se vaccinează și cei care trec prin boală"

Am ajuns la vaccinare. Vaccinarea, că obiectiv principal are ca persoană respectivă să nu facă o formă severă. Este ceea ce, e fapt, mă interesează. Mai ales pentru cei vulnerabili, cei în vârstă.

Nu vorbim doar de vaccinare, vorbim și de cei care au trecut prin boală. În final, protecția populației se va obține în două moduri: cei care se vaccinează și cei care trec prin boală. Diferența este că nu am vrea să avem pierderi", a mai declarat medicul Adrian Marinescu la Antena 3.

