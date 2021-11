Un medic ambulanțier din Craiova a fost concediat pentru că nu s-a putut întoarce în țară din cauza pandemiei: ”A fost tulburător pentru mine”

Cristian Ștefănescu a explicat pentru Antena 3 că deși a adus documente care să justifice absența sa de la muncă, a fost acuzat că minte. Mai mult, medicul spune că a lucrat inclusiv în perioada în care a fost plecat în străinătate.

„Pe data de 18 martie 2020 trebuia să mă întorc după un concediu petrecut la fata mea, în Franța. Nu am putut să fac asta pentru că pe 16 martie a apărut starea de urgență, s-au sistat transporturile. Am încercat prin toate mijloacele să mă întorc acasă, dar am reușit doar după starea de urgență cu un zbor de repatriere Tarom.

După ce m-am întors am fost izolat două săptămâni la domiciliu, după care m-am întors la servici, iar la aproximativ o lună am fost chemat și concediat pe motiv că nu am justificat absența mea de la servici. Am dus acte doveditoare și asupra imposibilității de a veni atunci, și asupra multiplelor încercări de a reveni. Am ținut legătura cu conducere ambulanței din Craiova, dar în final am fost acuzat că aș fi mincinos, că nu voiam să mă întorc. Am lucrat 25 de ani la Ambulanță. Iubeam meseria aceasta. Eram medic primar și specialist de medicină de urgență, dar așa se procedează uneori în România.

Am contestat această decizie (n.r. în instanță), am câștigat și aștept să mă întorc în Ambulanță. Experiența a fost tulburătoare pentru mine. În perioada în care nu am lucrat, am lucrat totuși. M-am dus la un cabinet de medic de familie și am făcut vaccinare la un centru de vaccinare pentru că voiam să ajut cât mai mult.”, a povestit Cristian Ștefănescu pentru Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal