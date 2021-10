Medicul cardiolog Tatu-Chițoiu: ”Amăgire, numele tău se cheamă Arbidol”

Într-o postare pe Facebook intitulată ”Amăgire, numele tău se cheamă Arbidol”, medicul cardiolog susține că unii români folosesc antivirale, crezând că astfel nu se vor îmbolnăvi de COVID-19, în loc să se vaccineze:

„Amăgirea existenței unui tratament eficace în COVID-19 în locul vaccinării este întreținută pe diverse canale. Recent un deputat a venit în parlamentul României cu câteva mostre de Arbidol - antiviral originar din Rusia/China -, cumpărat de la Chișinău, folosit în gripă pentru a susține utilizarea lui pe scară largă în Romania.

Arbidol este înghițit în acest moment de o grămadă de români în speranța de a nu face COVID în loc de a se vaccina. Despre eficiența/ineficiența lui și a altor virale am vorbit aici.

Repet: Antiviralele nu se iau ca prevenție. Ele se iau (cu rezultate minore daca nu chiar inexistente) in primele zile de boală cu speranta de a nu face o formă severă. Dar numai sub supraveghere medicală și costient fiind de faptul că: Antiviralele sunt recunoscute pentru potențialul de a induce malformații congenitale la copiii care sunt procreati in timp ce viitorii lor părinți iau antivirale.”

Gabriel Tatu-Chiţoiu susține că medicamentul Arbidol nu și-a dovedit eficiența în tratarea COVID-19:

In ciuda Arbidol-ului (care, după unele date, nici nu ar mai fi folosit in Rusia) numărul cazurilor COVID si al morților COVID au fost in continuă crestere in Rusia. În prezent Rusia se află în cel mai critic punct al pandemiei ei fapt care poate fi vazut in graficele de mai jos, ...iar echipa de fotbal a lui Becali (mare promotor de Arbidol) este pusa la pamant de Covid, in frunte cu antrenorul ei. Banuiesc ca Becali ii va pune pe baieti sa alerge la meciurui imediat dupa ce testele PCR li se vor negativa...Nu va gasi de cuviinta sa le faca la toti RMN cardiac ca sa depisteze eventuala miocardita indusa de COVID la acestia…”

Într-un interviu pentru Antena 3, afaceristul Gigi Becali a susținut că a cumpărat un aparat pentru a produce Arbidol: ”La ora asta eu fabric Arbidol, am aparatură pentru a face 10.000 de pastile pe oră.”

Directorul Agenției Naționale a Medicamentului, Robert Ancuceanu, a transmis, într-o intervenție la Antena 3, că Arbidolul nu se află în protocolul de tratament COVID-19:

„Deocamdată protocolul oficial de COVID din România nu recomandă Arbidolul, este trecut la alte antivirale pentru care nu există suficiente dovezi de eficacitate, așa menționează protocolul în prezent. (...)

Știm că există niște medicamente pe care domnul Becali vrea să le aducă în România, dar nu avem o bază legală prin care Agenția să emită o autorizație, chiar și de nevoi speciale, pentru că nu este inclus în protocolul de specialitate. Altă variantă ar fi să existe o solicitare a comisiei de specialitate, Comisia de Boli Infecțioase de exemplu, și Ministerul Sănătății ține cont de solicitarea comisiei, de necesarul respectiv și se solicită emiterea unei autorizații de nevoi speciale. Comisia de specialitate este cea care decide dacă medicamentul respectiv este necesar și în ce cantități.”

