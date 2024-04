Medicul Elena Barbu, despre constelațiile familiale: "Dependențele au în spate un dor adânc de tată"

Elena Barbu, medic specializat în Radiologie - Imagistică, a vorbit, în cadrul unui podcast, despre constelațiile familiale, dar şi despre dependenţe şi de ce sunt legate de dorul de tată.

Moştenim de la strămoşii nostri atât trăsăturile fizice, cât şi rănile şi cicatricile sufleteşti ale acestora, care ajung să ne otrăvească viaţa şi să devenim responsabili pentru traumele lor nespuse şi nevindecate.

Arborele genealogic are nevoie de rădăcini pentru a se hrăni şi creşte. Rădăcinile arborelui genealogic reprezintă capacitatea străbunilor de a putea absorbi şi accepta hrana din sol, o corespondentă a nevoilor noastre de bază.

Dacă rădăcinile sunt bolnave, acestea nu pot asigura o satisfacere optimă a nevoilor de bază. Cu toate acestea, de îndată ce rădăcinile sunt vindecate, se restabileşte fluxul vital.

Constelaţiile familiale sunt un proces de conştientizare prin reprezentarea exterioară a unui pattern la un membru al sistemului de familie.

Acest proces de conştientizare a fost creat de psihoterapeutul Bert Hellinger. Metoda constelaţiilor familiale este considerată o terapie pshiogenealogică, ce intervine în rezolvarea unor experineţe grele, pe care le trăim în prezent, dar care au rădăcini în trecutul nostru sau al familiei noastre.

"Dependențele au în spate un dor adânc de cineva care ne lipsește"

Elena Barbu, medic specializat în Radiologie - Imagistică, a explicat, în cadrul unui podcast ce sunt constelațiile familiale, cât de importantă este mama în viaţa unui copil, dar şi ce sunt dependenţele şi de ce sunt legate de tată.

"Cu toţii suntem dependenţi. Sunt foarte multe dependenţe. De la tutun, alcool, jocuri de noroc, citit, până la fitness sau ciocolată, iar lista continuă.

Din punct de vedere sistemic, cu toţii avem o dependenţă. Putem fi dependenţi chiar şi de fitness. De pildă, am avut o constelaţie despre dependenţe, pe care am ţinut-o la Braşov. Am lucrat cu o domnişoară. Dependenţa era despre jocurile de noroc pe care o avea iubitul ei. Acea dependenţă a avut-o şi tatăl ei. Atunci s-a deschis câmpul cu foarte multe dependenţe în acea familie. Şi cine crezi că a venit să lucreze pe dependenţa ei. O fată care făcea fitness. Arata superb. Care, la rândul ei, şi ea era dependentă, dar de fitness. Dependenţa ne arată cel mai mult dorul de tată. Şi de mamă, dar cel mai mult de tată. Toate dependenţele au în spate o suferinţă şi un dor de cineva.

Totodată, să nu uităm că un copil are nevoie să fie văzut şi acceptat. Din păcate, noi trăim într-o lumea în care toată lumea vrea să schimbe pe toată lumea. Părinţii pe ai lor copii, angajatul pe angajator, partenerii între ei şi tot aşa. Nu ne putem schimba. Trebuie să acceptăm că aştia suntem noi.

Mai mult decât atât, tot ceea este bun pentru suflet este gratis. Ce costă să îţi îmbrăţişezi copilul atunci când vine de la şcoală sau soţul care vine de la muncă. Ţine-l în braţe. Nu te costă nimic să faci acest gest. Mai mult decât atât, şi noi trebuie să ne lăsăm văzuţi. Eu, de exemplu, mi-am dat seama că nu m-am lăsat văzută de către partenerii mei. A fost nevoie să stau cu femeia din mine. Munca cu tine este cea mai grea, dar merită.

O să vă spun un lucru pe care eu îl fac. Indiferent cu cine interacționez mă uit în spatele lui şi îi văd părinţii şi îi iau în sufletul meu. Este secretul meu pe care îl fac cadou tuturor. Trebuie să le faci loc acelor părinţi, iar persoana pe care o ai în faţă, nu va mai reacţiona într-un mod negativ.

Părinţii noştri au pus tot ce a fost mai bun în noi. Nu am fi putut avea alţii mai buni. Toţi strămoşii nostri au pus în noi tot ce au avut ei mai bun. Au pus toată suferinţa lor, dar au pus şi toate darurile lor.

Învăţaţi să vă vedeţi sufletele şi să le deschideţi. Din păcate, trăim într-o epidemie de ură pentru că suntem cu toţii răniţi. Eu încerc să nu mai pun energie în exterior. Energia noastră este atât de preţioasă, încât nu ne permitem să o pierdem.", a mai spus medicul Elena Barbu în cadrul podcastului.