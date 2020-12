Medicul Gheorghe Borcean: "Suntem părtaşi la o Revoluţie de tip modern, cauzată de pandemie"

Gheorghe Borcean face chiar o comparație între revoluția din 89 și perioada pandemiei derulată în ultima perioadă. Susține că în urma acestei revoluții moderne trebuie să învățăm să punem preț pe empatie, iubirea, înțelegere și pe valoarea unei îmbrățișări.

Medicul Gheorghe Borcean avea 36 de ani la Revoluţia din 89. Clipele grele l-au prins în spitalul din Caransebeș unde a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a-i salva pe răniţii care soseau în urma confruntărilor de pe străzi.

"M-am întors la spital şi au început să vină răniţi. Şi mai tineri, şi mai bătrâni, şi muncitori. Am recunoscut persoane din oraş. A venit un mort, vreo 6-7 răniţi, apoi s-a adunat un număr de până la 20 de răniţi cu răni pe care le-am operat. Am petrecut în acest fel, cu pază militară în spital, până undeva după Revelion", îşi aminteşte medicul Borcean.

La 31 de ani de la evenimentele sângeroase din decembrie 89, medicul Borcean spune că şi în prezent suntem părtaşi la o nouă Revoluţie de tip modern, cauzată de pandemie.

Chiar și acum, medicul Gheorghe Borcean se se află tot în linia întâi, în lupta pentru supraviețuirea pacienţilor. Este chirurg şi vicepreşedinte al Colegiului Medicilor din România. Şi are un sfat de suflet pentru toţi românii.

"Acum când suntem doriţi de îmbrăţişare şi de apropiere, constatăm cât de mare preţ are dragostea noastră faţă de cel aproape. Şi sper din toată inima, ca după ce va trece lucrul acesta, înainte de a apărea următorul, să fi redobândit ceea ce am pierdut şi despre care credeam înainte că este absolut uman şi nu are nicio valoare. Să constatăm cât de mare este valoare acelui lucru de acum un an despre care credeam că e banal", a declarat dr. Gheorghe Borcean, vicepreşedintele Colegiului Medicilor.

Sfaturile reputatului medic se îndreaptă şi spre fiul său, medic chirurg rezident în anul 2, la Timişoara. L-a învăţat că pacientul nu are nevoie doar de un tratament pentru a se vindeca, ci şi de empatie.