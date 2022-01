Medic ginecolog din Târgu Jiu, acuzat că a refuzat să consulte o pacientă care născuse recent

O nouă situație revoltătoare la Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, după ce medicul ginecolog Adrian Tetileanu, ar fi refuzat să consulte, sâmbătă, în timp ce se afla de gardă, o pacientă care s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a unității medicale.

Tânăra a născut în urmă cu două săptămâni, prin cezariană, iar din cauza unor probleme postnatale a ajuns, de urgență, la UPU, numai că medicul Tetileanu, șeful secției de Obstretică – Ginecologie din cadrul spitalului, nu i-a acordat îngrijiri medicale și a trimis-o la medicul cu care a născut.

Postarea a fost făcuta pe Facebook, de un fost consilier județean, despre situația cu care s-a confruntat fiica sa, la Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Târgu-Jiu și spune că va sesiza conducerea unității medicale

Medicul s-a apărat, tot pe Facebook, și a publicat un mesaj prin care a povestit ce s-a întâmplat când tânăra s-a prezentat la spital.

"Tinand cont de amploarea pe care a capatat-o cazul Prunariu in media in ultimele 24 h, doresc sa va expun desfasurarea evenimentelor pentru a intelege situatia reala si nu modul distorsionat in care a fost prezentat: Pe parcursul garzii, a sosit o pacienta care a născut in urma cu aproximativ doua săptămâni in alt spital, pentru o consultatie privind complicatiile leuziei, in special disconfortul prezent la nivelul sanului.

Pacienta a sosit insotita de mama , dar din cauza restrictiilor actuale privind pandemia Covid acesteia din urma i-a fost interzis accesul in sectie, pacienta fiind consultata singura, in prezenta asistentei. Astfel, i-am comunicat doamnei Prunariu să aștepte pe hol cât timp am vazut-o pe proaspăta mămică. În urma consultului am constatat ca nu reprezinta o urgenta si ca prezinta diagnosticul de angorjarea mamara,adica furia laptelui declansata in timpul procesului de alaptare ce o ingrijora.

I-am făcut si recomandarea ca luni să meargă și la medicul curant, cel care i-a făcut cezariana, sa fie monitorizata în continuare. I-am explicat ce are de facut, sa goleasca sanii si sa ia antiinflamator la nevoie, in caz de temperatura crescuta si nu necesita nici internare.

Astfel, pacienta a fost consultata si informata privind problema ce o deranja nefiind adevărat faptul ca nu am consultat-o asa cum s-a propagat in tot spațiul media."

Comunicat referitor la aspectele sesizate de mass-media vizavi de situația de la Secția Obstretică-Ginecologie În cursul zilei de luni, 10 ianuarie 2022, prin dispoziția managerului Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu va fi constituită o comisie de verificare a aspectelor sesizate în mass-media. După analizarea faptelor și a documentelor medicale, membrii comisiei vor prezenta concluziile într-un raport care va fi făcut public. Termenul de finalizare a raportului și de prezentare a concluziilor va fi 17 ianuarie 2022.

