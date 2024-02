Spitalele din România nu mai au bani de medicamente. Pacienții sunt nevoiți să meargă singuri la farmacii: ”Nu au avut cu ce să îmi coasă coasta ruptă”

Spitalele din România sunt într-o situaţie financiară dezastruoasă. Din cauza lipsei banilor, pacienţii sunt nevoiţi să îşi cumpere singuri medicamente. Managerii de unităţi medicale spun că bugetele pe acest an abia dacă le ajung pentru salarii şi facturi, astfel că nevoile pacienţilor trec pe plan secund.

Şefii spitalelor din ţară se plâng că nu primesc suficienti bani de la Casa de Asigurări de Sănătate. In timisoara de exemplu, Trezoreria a pus poprire pe conturile Spitalului de Boli Infecțioase pentru datorii de peste 5 milioane de lei.

”Este o situaţie critică în care rezolvarea nu ţine de noi, noi am cerut doar ca acelaşi buget ca şi până acum să fie redistribuit în funcţie de complexitatea cazurilor. Ne trebuiesc criterii de siguranţă pentru fecare instituţie spitalicească şi trebuie o distribuţie financiară între spitalele mici şi cele de ultima linie”, a declarat Cristian Oancea , directorul Spitalului de Boli Infecțioase Timișoara.

Unitățile medicale abia dacă mai pot plăti salariile angajaților.

”La patul pacientului ne interesează să îi dăm medicamentele de care are nevoie, nu să stăm să ne gândim dacă avem sau nu avem bani, dacă intră sau nu intră bani, dacă avem conturile blocate”, a mai spus directorul Spitalului de Boli Infecțioase Timișoara.

Situația este cu atât mai grea pentru pacienții care depin de acele medicamente.

”Din păcate, da, este o perioada destul de dificilă pentru bolnavi și pentru spital. Am înțeles că actul nostru medical se încheie cu medicamentul aflat în farmacia Spitalului Județean”, a declarat o farmacistă.

În Brașov, Casa de Asigurări nu a făcut plățile la timp, iar spitalele au fost nevoite să le ceară la rândul lor o amânare din partea furnizorilor.

”Aparatura este veche din 2016, anul acesta sunt trecute pe lista de investiții unul pentru noi și două pentru alte pavilioane ale Spitalului Județean și noi sperăm să fie achiziționate”, a mărturisit Manea Roxana, medic șef laborator SINC.

Și mai disperați din cauza acestei situații sunt pacienții.

”Statul să facă ceva. Sănătatea este importantă. Eu am fost internat și am fost dat acasă pentru că am o coastă ruptă și nu au avut cu ce să îmi coasă coasta”, a declarat un pacient.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate susține că s-a ajuns la această situație pentru că nevoile spitalelor au crescut, iar cheltuielile cu materialele sunt tot mai mari.