Medicii de familie fac apel la guvernanți: "Am trăit în ultimele nouă luni cea mai umilitoare perioadă. Am fost neglijați și mințiți"

"Noi am dus o lipsa cruntă în primele luni ale pandemiei de materiale de protecție, dezinfectante. Absolut nimeni nu ne-a ajutat să ne procuram la niște prețuri rezonabile aceste materiale. A trebuit să ne descurcăm cum am putut, la niște prețuri de speculă." a povestit, la Antena3, Dr. Gheorghe Alexandrescu, Președintele Patronatului Medicilor de Familie București-Ilfov

"Pe lângă lipsa echipamentului ni s-au promis acele sporuri compensatorii, sporuri de risc, pentru care am fost puși să completăm în două rânduri vrafuri de hărții, să le trimitem contra-cronometru la Casa de Asigurări. După care ni s-a spus că am fost testați numai că să se vadă care ar fi impactul pentru bugetul Casei Naționale." a mai spus acesta.

Apelul medicilor de familie vine în contextul în care, de la debutul pandemiei și până în prezent sute de colegi ai acestora s-au infectat cu noul coronavirus și zeci de medici de familie au fost răpuși de COVID-19.

Medicii de familie: Am fost desconsiderați sistematic. Am fost neglijați și mințiți

Societatea Națională a Medicilor de Familie a lansat un apel către decidenţi prin care invită viitorii demnitari să ia act de bunele intenţii ale medicilor de familie în contextul în care pandemia a erodat relaţia dintre autorităţi şi corpul profesional al medicilor din reţeaua primară”: „Am fost neglijați și mințiți”.

„Traversăm vremuri grele, în care fiecare cadru medical este un ostaș de neînlocuit în lupta împotriva pandemiei, și noi am fost pe baricade tot timpul, fără pauze sau concedii. Veți fi generalii unor întregi armate. Este benefic să ai pe câmpul de luptă armate pe care nu le vrei și pe care le desconsideri? Armate care din perspectiva generalului să nu existe chiar dacă au grijă de populația generală, de infectați și neinfectați, de sănătoși sau de bolnavi cu alte boli decât COVID-19?

Am trăit în ultimele nouă luni cea mai umilitoare perioadă din existența noastră ca medici. Am fost desconsiderați sistematic. Am fost neglijați și mințiți. Oare de ce? Pentru simplu fapt că suntem medici de familie? Pentru simplu fapt că îngrijim și pacienții non-COVID? Pentru simplu fapt că reducem presiunea pe prea puținele spitale non-COVID rămase?”, transmite SNMF.

"Riscul de a deceda din cauza COVID-19 este de cinci ori mai mare la medicii de familie decât la restul populației”

„Mai mult, ca să dovedim că ne-am făcut datoria, a fost nevoie să furnizăm liste cu pacienți care au fost suspecți cu infecție COVID-19, ca și cum toți acei pacienți nu aveau medic de familie. Ni s-au cerut aceste situații de două ori. Le-am trimis și a doua oară, doar ca sa mai îngroșăm stivele de raportări. Au fost emise în această perioadă și câte trei sau patru acte normative pe zi. Am încercat să le deslușim, să le armonizăm și am semnalat de fiecare dată când erau prevederi contradictorii, care nu puteau fi aplicate în practica de zi cu zi.

Am semnalat erori in procesul de control al pandemiei și niciodată nu ne-au fost luate în seamă observațiile. Noi și pacienții eram singurii vinovați care încurcam marșul triumfal al unor reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai altor autorități. Multe legi și ordonanțe emise nu respectă spiritul Constituției și sunt utile doar pentru a ne pedepsi și, mai mult de atât, zădărnicesc eforturile care se fac pentru îngrijirea corectă a pacienților”, adaugă SNMF.

Klaus Iohannis a mediat discuțiile dintre medicii de familie și Ministrul Sănătății, dar promisiunile nu au fost respectate

„Ocuparea funcției de Ministru al Sănătății presupune eforturi pentru binele tuturor, pacienți si profesioniști, deopotrivă. Ministrul Sănătății este primul care trebuie să cunoască importanța fiecărei specialități medicale în funcționarea optimă a sistemului sanitar. Nu poți fi ministru doar pentru o boală, fie ea și COVID-19, nu poți fi ministru doar pentru anumite specialități medicale.

Medicina de familie există independent de marginalizarea decidenților, este dedicată tuturor, este alături de fiecare cetățean. Nimeni nu poate schimba aceasta evidență, întreaga populație are nevoie de medicii de familie, se bazează pe aceștia și îi apără atunci când e nevoie, chiar dacă doar prin vot.

Stimați viitori conducători, suntem baza sistemului sanitar și vom fi întotdeauna alături de pacienții noștri. Ca viitori generali ai armatei din care și noi facem parte, vă rugăm să țineți cont de greșelile trecutului apropiat și să nu le repetați. Un cuvânt este un om”, menționează SNMF.