Profesorul Mihai Lucan a ajuns luni dimineata la Sectia 17 Politie din Bucuresti, unde este obligat sa se prezinte de doua ori pe saptamana, in cadrul controlului judiciar.



El a fost intrebat despre noile acuzatii, cele de tentativa de omor, aduse de procurorii DIICOT dupa ce ar fi sectionat intentionat artera renala a unui pacient in timpul unui transplant, pentru a compromite un alt doctor.



"Sa ma anuntati atunci cand o sa il omor si pe Papa. (...) La fiecare transplant tai cate o artera renala, inseamna ca la fiecare transplant am avut o tentativa de omor? Anchetatorii nu au experienta in domeniu. De ce trebuie toate sa fie facute de mine? Pentru ca transplantul asta nu a fost facut de mine", a declarat Lucan.



DIICOT a început urmărirea penală în rem pentru tentativă de omor în dosarul chirurgului Mihai Lucan de la Cluj-Napoca, potrivit unor surse judiciare.

Colegii l-au acuzat pe medicul Mihai Lucan că a tăiat intenționat artera renală a unui pacient, în timpul operației efectuate de un alt coleg. Procurorii susțin că Lucan ar fi recurs la acest gest în mod intenţionat, astfel încât să îl compromită pe medicul care coordona întreaga operație.

Medicii şi asistentele care erau în sală au declarat, la unison, că incidentul nu avea cum să se producă altfel, din moment ce rinichiul a fost verificat şi testat înainte să ajungă în mâna lui Mihai Lucan.



"Am inceput sa imi pun intrebari. Au fost putine transplanturi si taman la mine a fost. Eu am sangerat in timpul operatiei si am vrut sa stiu mai multe. Familia mea a fost socata. Eu, ca om terminal cu multe suferinte, sunt mai antrenat: ori ca fusese neglijenta, ori ca fusese criminala, dar totusi, cum se poate ajunge aici?”, a declarat pacientul.