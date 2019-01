Foto: Tudor Ciuhodaru Facebook

Medicul Tudor Ciuhodaru a vorbit despre măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a evita răspândirea virusului gripal.

''Suntem pe un teren minat şi pe o adevărată bombă cu ceas. Tot ticăie, tot ticăie. Sunt două bariere majore apropo de orice măsură legată de starea de sănătate a populaţiei. În primul rând, cea care ţine de educaţie pentru sănătate. Am propus de mai multe ori în Parlamentul României ca aceasta să se predea de la şcoală. Să ştie fiecare dintre noi care sunt beneficiile, riscurile, complicaţiile oricărui act medical, iar acest lucru să fie făcut în cunoştinţă de cauză după un consimţământ informat. În al doila rând iar o mare barieră este cea economică. Aici vorbesc de lipsa unei aprovizionări corecte, constante cu vaccinuri sigure, iar aici se impune obligatoriu redeschiderea Institutului Cantacuzino (...) Când vom avea din nou vaccinuri româneşti, ieftine, sigure şi la timp această barieră este depăşită. România era până în 2015 cel mai mare producător de vaccin antigripal din Europa. 1,5 milioane de doze, nu eram nevoiţi să importăm astfel de vaccinuri cu multe semne de întrebare, din punctul de vedere al teroriilor conspiraţioniste. În plus, pentru persoanele cu risc, da, Ministerul Sănătăţii asigură gratuit aceste vaccinuri. O familie normală nu are de multe ori 55 de lei să dea pe vaccin şi dacă sunt trei-patru membri în familie deja vorbim despre o sumă importantă.

Sunt cinci reguli esenţiale. În primul rând evitarea aglomeraţiilor, respectarea strică a regulilor de igienă, a nu duce copilul în colectivitate când are febră, frison sau tuse, mi se pare un gest elementar, dar de multe ori nu se întâmplă acest lucru. Respectarea igienii, a şti să tuşeşti şi să strănuţi cum trebuie, să foloseşti batista şi şerveţelul de unică folosinţă. Facem un test oricând să vedem câţi oameni ştiu să spele corect pe mâini, adică minim 20 de secunde, cu apă şi săpun. Lucrurile par foarte simple, dar fără educaţie pentru sănătate, apa şi săpunul vor rămâne sfinte în continuare'', a explicat medicul.