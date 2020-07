Mentorul copiilor supradotați. Lajos Kristof, de la leagănele comuniste, la poziția de leadership

La 10 ani, era pasionat de psihologie și citea pe ascuns volum după volum. A continuat cu diverse concursuri de literatură în liceu, după care au urmat specializări în domenii variate, ajungând să fie singurul român inclus într-un top al celor 100 de lideri ai lumii in domeniul educației.

Acum, elevii antrenați de el se pregătesc să plece la studii în străinătate: un elev va studia matermatica-informatica la Oxford, altul securitatea cibernetică în Marea Britanie, iar o altă elevă criminologia în Statele Unite. Lajos Kristof și-a promis că va duce o luptă continuă pentru copiii din orfelinate și cei din medii defavorizate.

Din leagănele comuniste în topul celor 100 de lideri ai lumii în domeniul educației

Tânărul a vorbit la „Eroul zilei” despre copilăria sa și ce l-a îndemnat să aleagă acest drum în viață: „Pentru mine a fost o perioadă în care până la un momentdat mi-am trăit copilăria iar apoi a intrevenit o fractură în etapa de vârstă, a apărut adolescența, rebeliunea, pasiunile, descoperirea de sine și da, am fost un mic luptător. Educatorii au văzut în mine un copil mai diferit, am fost pasionat de psihologie, scris, literatură, descoperirea minții umane. M-a ajutat să înțeleg comportamentele, de ce colegii au probleme emoționale, nu reușecș să se adaptaze. În special am iscovit să văd de unde și dacă există o minte perfectă”, a povestit Lajos Kristo.

Mentorul copiilor supradotați. Elevii antrenați de el pleacă la universități prestigioase din întreaga lume

„Undeva la 16 ani am participat la un conscurs, psiholoaga de la centru mi-a zis să mă înscris. M-am inscris la literatură-jurnalism iar la etapa județeană au fost doar fete. M-am simțit un pic jenat dar în fine, am ajuns la Bucuresști, am văzut lucrurile cât de repede se mișcă și am zs vreau să trăiesc așa”, a mai spus tânărul.

Workshopuri și weekenduri pline pentru elevii care sunt formați de Lajos Kristo: „Activitățile cu copii presupuneau întâlniri de weekend, dezvoltare personală, public speaking și ateliere de îmbogățire a cunoștințelor. Am 2 visuri: îmi doresc o casă pentru școala copiilor și al doilea vis este să-mi găsesc un loc de muncă pentru a mă antrena în continuare în activitățile de voluntariat”.