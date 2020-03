Mesaj de la Ambulanța București: ”Vă rugăm, nu ne mai mințiți, spuneți la 112 de unde veniți, ca să venim protejați pentru coronavirus!” 

Se pare că au fost situații în care medicii au ajuns la pacienți cu simptome de febră, crezând că e gripă normală sau răceală, și abia la locul de față au spus că vin din Italia sau Spania sau alte zone afectate.

”Oamenii sună la 112, spun că au simptome, dar nu declară de unde vin. Nu spun pentru că le e teamă că vor fi luați cu isoleta și cred că mai bine le luăm noi analizele și rămân acasă. Dar, unu, analizele nu se fac acasă și, doi, ne pun în risc de infectare” a explicat un medic de la Ambulanța București.

”Noroc că avem mănuși lungi și măști, la orice consultație și suntem precauți. Prima întrebare e de unde vin, cu cine au intrat în contact. Am avut situații în care abia atunci ne-au spus că vin din zonele afectate. Dacă am ști asta, am veni direct în costume. Îi rugăm să spună sincer la 112 de unde vin!” a mai explicat un alt medic, conform Libertatea.