Mesaje de amenințare primite de parlamentari: ”Ai grijă cum votezi legat de certificatul verde!”

Aceștia sunt avertizați să voteze o formă blândă a certificatului verde, altfel vor fi atacați, ei și familiile lor.

Unul dintre acești parlamentari este Gabriel Avrămescu de la Partidul Național Liberal.

”Ai grijă cum votezi legat de certificatul verde. Îți dăm foc și ție și familiei tale dacă trece. Orice acțiune e justificată. Suntem în legitimă apărare”, sună mesajul primit de acesta.

”Acest mesaj a fost punctul culminant. Până acum am mai primit mesaje prin care ni se solicita să nu votam legea privind instituirea certificatului verde dar acolo nu s-a mers în zona asta a amenințării la adresa mea și a familiei mele.

”Este vorba despre o amenințare la sănătate și la adresa oamenilor, nu la adresa politicienilor!”

Spune că ni se va da foc și mie, și familiei mele, iar această acțiune va fi justificată și asta pentru că cei care au trimis mesajul consideră că sunt în legitimă apărare. Din punctul meu de vedere, mi se pare că avem de-a face cu o acțiune a unor iresponsabili, pentru că aici este vorba despre o amenințare la sănătate și la adresa oamenilor, nu la adresa politicienilor, pentru că noi susținem intrarea într-o normalitate. Eu am avut numeroase declarații publice și intervenții prin care mi-am exprimat clar poziția de susținere a vaccinării și a legii certificatului verde”, spune parlamentarul Gabriel Avrămescu.

”Sunt și alți colegi (care au primit mesaje, n.red), am avut o discuție în cadrul grupului și probabil luni, când ne vom întâlni la ședința de grup, vom lua o decizie împreună.

”De la o amenințare de genul ăsta, pe care mulți dintre noi o putem ignora, se poate ajunge la fapte mult mai grave”

Din punctul meu de vedere, cred că este normal să ne adresăm organelor abilitate pentru că, în astfel de situații, trebuie să intervină legea și trebuie să fie o reglementare foarte clară. Pentru că, de la o amenințare de genul ăsta, pe care mulți dintre noi o putem ignora, se poate ajunge la fapte mult mai grave”, a mai povestit liberalul.

”Nu mă influențează (mesajul, n.red.). Eu am spus de la început că voi vota certificatul verde și consider că este un gest de responsabilitate din partea noastră introducerea unui astfel de certificat, pentru că eu am avut experiența anului trecut în care am fost prefect pe vreme de pandemie iar atunci oamenii erau disperați să găsească o soluție pentru a putea trece de pandemie în condițiile în care erau sufocate și locurile la ATI și încercam să găsim soluții pentru fiecare dintre oameni.

Așa că eu consider că astfel de mesaje nu sunt altceva decât gesturi iresponsabile ale unor oameni care atacă restul oamenilor și sănătatea populației”, a concluzionat parlamentarul.

