Mesajul plin de emoție al Nadiei Comăneci, de ziua ei, la Sinteza Zilei! Gimnasta de 10 a României a împlinit 59 de ani!

Mari personalități ale lumii sportive românești i-au urat "La mulți ani" gimnastei și i-au mulțumit pentru tot ce a făcut pentru sportul românesc și pentru România, prin mesaje video prezentate de Mihai Gâdea, la Sinteza Zilei.

Printre aceștia, Ilie Năstase, Ivain Patzaichin, Octavian Bellu, Elisabeta Lipă, Florin Segărceanu, Camelia Potec, Mihai Covaliu, Mihai Leu, Luminița Huțupan, Marius Urzică, Marian Drăgulescu, Simona Amânar

Aceștia s-au declarat onorați că o cunosc pe Nadia și au lăudat eforturile ei ca sportivă dar și ca ambasador al României frumoase, care a purtat peste mări și țări tricolorul, cu mândrie și demnitate.

Nadia Comăneci, la Sinteza Zilei: Ziua mea de naștere a început cu România și se termină cu România

Mihai Gâdea a fost cel care i-a urat în direct, în emisiune, "La mulți ani!". Nadia a ascultat cu emoție toate urările venite din România:

"Am auzit toate mesajele și vreau să-ți mulțumesc din suflet că ai reușit să faci ceva ce nu aș fi putut să fac nici eu. Au început mesajele cu tine, tu m-ai sunat primul, la miezul nopții, și mesajele se termină cu tine. Deci ziua mea de naștere a început cu România și se termină cu România."

Nadia a povestit că, din cauza pandemiei, nu va sărbători printr-o petrecere:

"Doar îmi bifez ziua de naștere, ținând cont că este ultimul an în care număr cu o cifră anume. Și ținând cont că toată planeta se află în această pandemie vom fi foarte responsabili și nu vom sărbători decât în familie, ceea ce este cel mai important.

Aștept anul viitor, care va avea altă cifră, și sper din suflet să fiu împreună cu prietenii mei și familia mea într-un loc anume. Și sper că acest loc anume să înceapă cu Las Vegas și să se termine cu România."

Nadia: Mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor fizic, să fiu alături de prietenii mei și familia mea

Întrebată ce își dorește cel mai mult de ziua ei, aceasta a declarat că ceea ce a primit deja îi depășește așteptările:

"Dorința mea a fost depășită. Deoarece am primit așa de multe mesaje, de la toată lumea. Așa cum am spus, au venit din țară primele mesaje, de la colege cu care am copilărit, de la prieteni de la familie, de la gimnaști care se află în Ploiești și se pregătesc pentru campionatele naționale.

Mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor fizic, să fiu alături de prietenii mei și familia mea. De multe ori când simțeam acel dor, mă urcăm în avion și veneam. Ne aflăm într-un moment în care nu putem să facem un plan de acest fel.

Dar am credință și sper că vom reuși să ajungem la acest moment. Sperăm că în câteva luni vom avea o altă sărbătoare, ca lumea să iasă din pătrățica aceasta în care am intrat din Martie." a mai spus aceasta, referindu-se la criza provocată de pandemia COVID-19.

Nadia Comăneci este vicepreședinte al Consiliului Director al Special Olympics, Președinte Onorific al Federației Române de Gimnastică, Președinte Onorific al Comitetului Olimpic Român, Ambasadorul Sporturilor Românești, Vicepreședinte în Consiliul Director al Asociației Distrofiei Musculare, și membră a Fundației Federației Internaționale de Gimnastică. A fost distinsă de două ori cu Ordinul Olimpic, acordat de CIO.