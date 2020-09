”Dragi copii, mergeți cu încredere la școală! Oricare ar fi situația epidemiologică, noi trebuie să ne concentrăm pe învățare! Educația trebuie să continue în orice situație. Prin urmare, fiți responsabili, fiți prudenți, dar și implicați. Prin urmare, mergem cu toții la școală. Este important să mergem la școală și să fim alături de profesorii noștri. Copii, fiți responsabili și respectați toate regulile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor. Noi, profesorii, suntem alături de voi”, a spus Monica Anisie, ministru al Educației.

Ministrul le-a transmis și profesorilor să aibă un an școlar cu împliniri, cu sănătate, cu implicare.

”Au muncit și în timpul examenelor naționale, dar au făcut și eforturi supraomenești atunci când au fost suspendate cursurile. Trebuie să recunoaștem că în atâția ani de zile, deși am avut suspendate cursurile și câte 3 săptămâni, din cauza viscolului, a gripei și așa mai departe, educația nu continua și copiii rămâneau acasă, izolați, fără să își continue învățarea. Acum am arătat că se poate, prin suspendarea cursurilor am continuat învățarea în sistem online.

Sigur, trebuie să ne perfecționăm, dar eu spun că începând cu acest an școlar lucrurile vor arăta cu totul altfel decât au fost până acum”, a mai spus ministrul Monica Anisie.

Mesajul transmis de ministrul Educației în prima zi de școală

