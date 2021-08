Mesajul unuia dintre românii evacuați din Afganistan

Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române, a aterizat sâmbătă, la ora 13.00, pe aeroportul Otopeni.

Avionul în care se aflau cei 15 români, a fost întâmpinat de miniștrii Bogdan Aurescu și Nicolae Ciucă.

„În numele colegilor mei vreau să vă mulțumim pentru efortul făcut, începând cu celula de criză, începând cu Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, ministerele auxiliare care au luptat să ne aducă acasă. Am ajuns acasă, vă mulțumim foarte mult. Nu în ultimul rând, Ministerului Apărării Naționale pentr efortul depus, echipajele aeronoavei Hercules, care ne-a adus acasă, niște oameni excepționali, au avut grijă de noi tot drumul. Le mulțumim foarte mult. Bine v-am găsit și vă mullțumim încă o dată", a spus unul dintre cei 15 români care au fost avacuaţi din Afganistan.

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis un mesaj chiar de pe pista aeroportului.

"Am spus că dumneavoastră, cetăţenii români aflaţi permanent în centrul acţiunii noastre ce are ca obiectiv protejarea intereselor, drepturilor şi integrităţii dumneavoastră. Chiar şi dacă ar fi fost vorba de un singur cetăţean român, am fi procedat la fel. Mă bucur alături de colegii mei din celula de criză, că aţi ajuns acasă în siguranţă. Afganistanul este în acest moment un loc al disperării şi al suferinţei umane extreme. Am simţit acest lucru direct, în toate aceste zile, în toate acţiunile noastre şi contactele personale pe care le-am avut. Vom continua demersurile de a aduce în România pe cetăţenii afgani care au lucrat cu trupele române şi pe studenţii care au burse oferite de statul român", a trasmis Bogdan Aurescu.

