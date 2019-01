Metrorex reduce la jumătate tariful parcării autovehiculelor în Park&Ride-ul de la Străuleşti

Tariful pentru parcarea în Terminalul Multimodal Străuleşti va scădea, din 4 februarie, la 50 de bani/maşină/oră, de la 1 leu, în prezent, informează, miercuri, Metrorex, printr-un comunicat remis AGERPRES.



"Decizia a fost luată de către conducerea executivă şi cea administrativă a societăţii, după ce s-a constatat gradul scăzut de ocupare a parcării, de la darea în exploatare şi până în prezent. Park and Ride-ul de la Străuleşti reprezintă o soluţie unică în Bucureşti, care oferă siguranţă şi confort posesorilor de autoturisme. Preţul extrem de avantajos faţă de preţul pieţei poate fi un motiv în plus pentru posesorii de autoturisme de a-şi lăsa maşinile într-o parcare nouă, modernă, cu multiple funcţiuni pentru cei care călătoresc dinspre periferie spre centrul oraşului", precizează Metrorex.



Terminalul multimodal are un regim de înălţime P+3 etaje şi are în alcătuirea sa un parcaj pentru 660 de autovehicule, sală de aşteptare pentru călătorii transportului public orăşenesc şi interurban, terminalul fiind dotat cu lifturi de acces în parcajul suprateran precum şi cu acces direct către staţia de metrou Străuleşti, prin intermediul unei galerii subterane dotate cu trotuare mobile şi luminatoare ce oferă lumină naturală.