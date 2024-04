Doi fraţi din Vaslui, unul de la PSD şi unul de la PNL, candidează pentru aceeaşi primărie: "Suntem oameni hambiţioşi"

Doi frați candidează pentru funcția de primar, în aceeași comună din județul Vaslui: unul de la PSD și celălalt de la PNL.

Sursa foto: vremeanoua.ro

Mihai Apostu este primarul comunei Pogonești și candidează pentru un nou mandat din partea PSD. Fratele lui, Marcel Apostu, este consilier PNL și candidează la aceeași funcție.

Ei spun că se respectă ca frați, dar vor lupta politic, fiindcă sunt "oameni hambițoși".

“Suntem născuți aici, suntem oameni «hambițoși» care dorim… acum și partidele politice au nevoie de oameni puternici la nivel local și atunci na… eu poate hambițos, fratele meu hambițos și am ajuns să candidăm unul împotriva altuia în această campanie electorală”, a declarat Mihai Apostu, pentru Vremea Nouă.

Mai mult, cei doi spun că s-a ajuns în această situaţie, în care ambii candiează pentru aceeaşi funcţie, din cauza... lipsei de comunicare dintre ei.

"Am ajuns să candidăm la partide diferite datorită unei lipse de comunicare dintre noi… s-a ajuns să candidăm amândoi. Este o realitate, nu ascundem nimic, așa a fost să fie, am plecat pe drumuri diferite și am ajuns în punctul în care suntem. Nu am făcut un lucru rău, am făcut un lucru bun, constructiv, și sperăm să facem lucruri bune spre viitor”, spune și Marcel Apostu.