Mihai Constantinescu a murit. Iubirile din viața regretatului artist

Mihai Constantinescu a murit la vârsta de 73 de ani. S-a stins din viață marţi seară, la Spitalul de Urgenţă Floreasca, a declarat purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, dr. Bogdan Opriţa.

"În jurul orei 19,00 s-a constatat decesul", a spus medicul.

Căsnicia cu ultima soție, Simona Secrier

După mai bine de 15 ani de relație, artistul a făcut, în luna ianuarie a acestui an, marele pas alături de cea cu care s-a logodit în secret în urmă cu câţiva ani.

De 21 de ani încoace, Mihai Constantinescu (71) se iubea cu Simona Secrier (47), una dintre fostele membre ale trupei Etno. Alături de colega sa de trupă, Silvia Stanciu, şi de Radu Ile, Simona a scos două albume de muzică etno-dance.

Prima soție a lui Mihai Constantinescu. Au avut o relație de 28 de ani

Mihaela și Mihai Constantinescu au avut un mariaj fericit, fiind împreună timp de 28 de ani. Prima dată s-au cunoscut cu prilejul unui interviu.

„I-am luat un interviu pentru Cercul de ziaristică al Palatului Pionierilor când aveam 12 ani și el, 26. Ne-am reîntâlnit la nunta lui Bjön Borg cu Mariana Simionescu. Eu venisem cu Ilie Năstase și cu iubita lui. M-am dus la Mihai și i-am spus „Ce mai faci?“. Îmi făcea plăcere să vorbesc cu el. I-am povestit despre bunicii mei și Mihai m-a rugat să-l duc și pe el acolo, pentru că el nu are rude la țară. Asa a început relația noastră.Am trăit o iubire ca-n povești, sinceră și pasională, nu ne doream altceva decât să fim împreună. Mergeam cu el la toate spectacolele, în turnee, eram nedespărțiți. M-a iubit mult și a demonstrat-o în cele mai speciale moduri. Mihai este un om care iubește viața și nu poate refuza nimic din ceea ce îi ofera ea. Micile lui escapade au șubrezit relația noastră. În clipa în care iubești și te simți iubit, toată lumea e a ta. Singurul regret este că nu am avut niciodată curajul să am un copil. La început am amânat pentru că amândoi aveam proiecte profesionale și apoi au trecut anii, relația noastră s-a răcit”, spunea Mihaela Constantinescu într-un interviu.

Relația cu Anastasia Lazariuc

Mihai Constantinescu a avut și o relație de zece ani cu Anastasia Lazariuc, dar cei doi nu au fost niciodată căsătoriți.

„Ne-am despărţit de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni, pentru că la un moment dat, ca în orice cuplu, noi am început să nu mai fim de acord cu anumite lucruri.



Niciodată nu am vrut să mă mărit cu Mihai Constantinescu. Nu s-a niciodată problema să mă ceară de nevastă, el avea familie. Eu nu mi-am mai dorit niciodată să mă recăsătoresc după ce a murit soţul şi tatăl copiilor mei”, a explicat Anastasia Lazariuc într-un interviu.