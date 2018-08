Mihai Fifor, anunț despre viitorul Institutului ”Cantacuzino”

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a declarat marţi că Institutul "Cantacuzino" este "cea mai mare provocare a MApN pentru acest an" şi şi-a exprimat speranţa că începând cu luna septembrie să fie anunţată cooperarea cu o companie recunoscută pentru pentru producţia de vaccinuri.



"În ceea ce priveşte Institutul Cantacuzino, cred că de fapt aceasta a fost şi este cea mai mare provocare a MApN pentru acest an. Faptul că în decembrie anul trecut ne-am asumat preluarea institutului înseamnă o imensă responsabilitate şi o capacitate de a restabili lucrurile şi de a le readuce pe făgaşul normal. (...) A fost instituţia de cercetare cu resursa umană cea mai rarefiată. Anul acesta am decis să scoatem la concurs peste 200 de posturi vacante pentru a acoperi necesarul de personal în cadrul institutului (...). Ţinta finală aprobată prin HG este ca Institutul Cantacuzino să fie deservit de 1.075 de posturi, iar anul acesta numărul de angajaţi să crească până la 570 de angajaţi", a spus ministrul într-o conferinţă de presă în care a prezentat un bilanţ al mandatului în primele şase luni ale anului.



El a arătat că există discuţii cu mai multe companii recunoscute în domeniul producţiei de vaccinuri.



"În ceea ce priveşte producţia de vaccinuri, suntem deja în discuţii foarte avansate cu o serie de companii recunoscute în domeniul producţiei de vaccinuri pentru a identifica potenţiale colaborări pe acest segment. Noi sperăm ca începând cu luna septembrie deja să putem anunţa o astfel de cooperare pentru că suntem realişti şi nu ne aşteptăm să putem noi să pornim o facilitate de producţie la o capacitate reală de unii singuri, tocmai de aceea încercăm o cooperare în acest domeniu cu companii recunoscute în zona producţiei de vaccinuri", a afirmat ministrul.