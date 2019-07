Mihai Fifor anunță noi măsuri care se impun după tragedia de la Caracal: „Toleranța mea este zero privind modul în care își fac datoria colegii noștri”

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a anunțat o serie de măsuri care se impun a fi luate după tragedia din Caracal.

„Sunt chestiuni operative pe care le-am avut în analiză. Încă de la prima oră a dimineții m-am întâlnit cu colegii din structurile de comandă ale Ministerului de Interne. Așa cum am spus și ieri, îmi doresc să intrăm într-un amplu proces de analiză pe structurile Ministerului de Interne. Și nu mă refer doar la cele centrale, ci pe o analiză în fiecare județ, pentru că un lucru e cert, situații cum e cea de la Caracal nu trebuie să se mai repete. Împreună cu colegii vom avea un plan de măsuri extrem de abrupt care să poată să ducă la prevenirea unor astfel de tragedii și să putem să începem o reașezare în profunzime a Ministerului de Interne, în care oamenii trebuie să-și recapete încrederea. Le-am spus și colegilor, o să le spun și în următoarele două ședințe că încrederea noastră în capacitatea polițiștilor, a jandarmilor, a lucrătorilor din cadrul MAI, e o încredere ridicată, dar iată că pe fondul unor neconcordanțe, pe fondul lipsei de implicare a unor colegi, pe fondul neglijenței unora dintre colegii noștri s-a ajuns la situații dramatice cum e cea de la Caracal. Vă spun cu toată deschiderea că toleranța mea este zero în ceea ce privește modul în care înțeleg să-și facă datoria colegii noștri. Nimeni nu va fi iertat în momentul în care nu-și îndeplinește îndatoririle de serviciu așa cum trebuie, iar cei care sunt vinovați în cazul de la Caracal vor plăti indiferent cine sunt aceste persoane. Nu vom avea niciun fel de ezitare în a pune legea în aplicare, indiferent de județ, de inspectoral, de colegul care greșește”, a declarat Fifor.

„Vă spuneam că facem o analiză cât se poate de pertinentă pe fiecare compartiment în parte al Ministerului, pe fiecare inspectorat în parte. Am solicitat ca până la sfârșitul acestei săptămâni să am deja imaginea pe managementul fiecărui inspectorat de poliție în parte, am solicitat o prioritizare în funcție de problematicile care apar în fiecare județ, astfel încât să putem interveni în modul cel mai serios acolo unde acest lucru se impune. Nu vreau să sperii pe nimeni, nu vreau să induc ideea că se fac tăieri de capete, dar cei din MAI trebuie să-și facă datoria. Cei care nu înțeleg acest lucru trebuie să plece acasă. Poliția Română e o instituție în care cetățeanul trebuie să aibă încredere. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem în perioada următoare”, a mai spus ministrul.

Mihai Fifor a mai spus că e nevoie de o reformă generală în Poliția Română. „E nevoie de o reformă profundă, sistemică, la nivelul MAI, coborând până la nivelul inspectoratelor”.