Mihai Fifor, declarație după ce ALDE a hotărât să iasă de la Guvernare: Există și varianta să intrăm în opoziție, dar nu asta am decis azi

foto: captura Antena 3

Mihai Fifor a făcut primele declarații după ce ALDE și-a anunțat retragrea de la guvernare.

”Trebuie să avem o întâlnire cu colegii parlamentari, la sfârșitul săptămânii. Noi ne-am asumat, față de români, o serie întreagă de obligații. Vom duce programul de guvernare la bun sfârșit.

Până la un punct am crezut că înțelegem anumite lucruri legate de programul de guvernare, dar azi nu am mai înțeles decizia de la ALDE. Noi am spus că nu vom accepta ca Pro România să intre alături de ALDE la guvernare. Nu azi s-a luat decizia de a se rupe alianța. Nu înseamnă că nu apreciem cum au fost alături de noi. Au fost corecți cu noi și am guvernat bine.

Avem în lucru evaluarea secretarilor de stat, și a agențiilor. E un joc politic pe care îl face orice guvern. Nu se termină lumea aici, azi, cu decizia colegilor de la ALDE. Există și varianta să intrăm în opoziție, dar nu asta am decis azi. Am votat în unanimitate să rămânem la guvernare.”, a declarat Mihai Fifor.