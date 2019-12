Mihai Fifor: „Nu am nicio legătură cu dosarul DIICOT”

Foto: captură Antena 3

Numele fostului ministru de Interne Mihai Fifor apare în ancheta DIICOT privind permisele de port-armă eliberate ilegal în judeţul Caraş-Severin, dosar în care prefectul de Caraş-Severin, Matei Lupu, este cercetat sub control judiciar.

În referatul procurorilor se menţionează faptul că un suspect s-a folosit de numele fostului ministru de Interne Mihai Fifor şi de al lui Ion Mocioalcă, fost lider al PSD Caraş-Severin, pentru a intimida conducerea IPJ Caraş-Severin, astfel încât să nu fie tras la răspundere pentru că deţinea fără drept o armă.

Mihai Fifor a declarat joi seară, la Antena 3, că nu a înțeles povestea cu acest dosar și că nu are nicio legătură.

„Am rămas surprins când a început să se vehiculeze această știre, am văzut și eu referatul acesta și vă mărturisesc că are multe pagini și am căutat să văd ce am făcut. Singura mențiune este într-un loc acolo unde se spune că un individ avea ceva informații despre legătura mea cu numitul Mocioacă.

Nelu Mocioalcă este un vechi coleg, a fost președintele PSD Caraș-Severin. Legătura mea este orice legătură pe care o am cu un fost coleg.

Chiar nu am înțeles care e povestea cu acest dosar”, a spus Mihai Fifor, joi, la emisiunea „Punctul de întâlnire cu Radu Tudor”.

